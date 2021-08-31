نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل وأجدد عروض شركة السدحان اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد تم البدأ في أفضل وأجدد عروض شركة السدحان اليوم الموافق 30 أغسطس، والتي سوف تستمر حتى نفاذ الكمية، يمكنك الاستفادة من هذه العروض الرائعة متابعة العروض التي يتم تقديمها بشكل مستمر.

حيث يمكنكم القيام بمتابعة العروض من خلال الموقع الرسمي للسدحان، كما يتم تقديم أفضل العروض لتحطيم الأسعار.

أفضل وأجدد عروض شركة السدحان اليوم

تقوم شركة السدحان بتقديم عروض هائلة اليوم الاثنين والتي تعرف باسم عروض منتصف الأسبوع.

من ضمن هذه العروض الرائعة قودي مايونيز الفلفل الحار 250 مل، بجانب عرض على معجون طماطم لونا وزنه 135 جرام

كما تحتوي هذه العروض أيضًا العلالي كريم شانتيه مسحوق قشدي جاهز للخفق وزنه 168جرام.

كما يوجد أفضل العروض على حليب نيدو المجفف كامل الدسم المدعم وهو كيس وزنه2250جرام.

توفر شركة السدحان أيضًا علروض على الاندومي بنكهة اللحم البقري والذي وزنه 60 جرام، وأولايت زيت كانولا الذي يكون وزنه الصافي لتر ونصف.

هناك أفضل وأجدد عروض شركة السدحان اليوم على الحلويات حيث يتوافر بسكويت أوريو الذهبي بنكهة الحليب وزنه 38 جرام x 16، بجانب عرض الألبان مثل بوني الحليب المبخر كامل الدسم وزنه 170جرام.

عروض هائلة ليومين الاثنين والثلاثاء من السدحان

يتم تقديم أفضل وأجدد عروض شركة السدحان اليوم على الحلويات مثل مالتيرزس شوكولاتة وزنه 37 جرام بسعر رائع.

ومن ضمن هذه العروض الرائعة أيضًا توبليرون شوكولاتة ميني حجمها200 جرام.

هناك أيضًا عروض مذهلة بأرخص الأسعار على تيفاني بريك أصابع الويفر المقرمشة بكريمة الشوكولاتة الرائعة والتي يكون حجمها 15.5 جرامx 24 ومكفتيز دايجستف شوكولاتة داكنة 200 جرام.

عرض على كيك الفراولة وسط 24.00 رسال سعودي وبلح الشام 10,95ريال وكيك شابورة 7.50 ريال سعودي.

كما تقوم الشركة بتقديم أفضل العروض على بعض المنتجات الأخرى مثل زيتون أسود شرائح كوبوليفا واحد كيلو جرام.

حيث يتوافر أيضًا عروض على قودي زبدة الفول السوداني الناعمة وزنها510 جرام، بجانب قراميش الشابورة الأصلية 375 جرام.

أفضل عروض الخضراوات والفواكه

توفر شركة السدحان عروض هائلة على الخضراوات الطازجة مثل تفاح جالا بسعر 7.95 ريال سعودي وكمثرى روزماري بسعر 8.95 ريال سعودي.

عرض على الفلفل الرومي الأصفر بسعر 7.95 ريال سعودي وبطاطس محلي بسعر 4.95 ريال وكيس البصل الأحمر 4.95 ريال سعودي.

كما يوجد عرض على زبدة الفول السوداني الأمريكي أمريكا جاردان الناعمة 510 جرام.

تشمل هذا العروض أيضًا جرين فارمز الأرز المصري خمسة كيلو جرام، بجانب العروض على تونة قودي تندرينا بالماء والملح وزنها 160 جرام.

توفر شركة السدحان مسحوق تايد غسيل الأخضر بسعر 62.95 ريال سعودي.

بجانب وجود عرض على مناديل سمايل للوجه بسعر 19.95 ريال سعودي.

هناك أيضًا عرض على اروكو بلسم بعد الحلاقة بسعر 9.95 ريال سعودي وحفاضات هيجز للأطفال بسعر 49.95 ريال سعودي.

كل ذلك بجانب أفضل العروض على اللحوم والجبن والتوابل والمكسرات والأدوات الكهربائية والمنزلية.