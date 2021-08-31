نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض سبار السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم توفير أفضل عروض سبار السعودية اليوم الموافق 30 أغسطس والتي تظل متوفرة حتى نفاذ الكميات المتواجدة، عليكم الاستفادة من هذه العروض المذهلة التي لا مثيل لها.

أفضل عروض سبار السعودية اليوم

تقوم شركة سبار في السعودية اليوم بتقديم عروض منتصف الأسبوع، ومن ضمن هذه العروض سمن الزبدة النقي المراعي الذي يكون وزنه 800 جرام.

كما توفر شركة سبار عروض هائلة أخرى غلى حليب المراعي المبخر 170 جرام ، بجانب العرض على كادبوري ديري ميلك شيكولاتة حجمها 37 جرام ورقائق البطاطس برينجلز بالخل والملح وزنه 200 جرام.

بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بتقديم خصومات هائلة على كيت كات اثنان أصابع من الشيكولاتة بالحليب 20.5 جرام.

حيث يتم أيضًا توفير شرائح البطاطس ليز بالفلفل الحار 170 جرام و ليز شرائح بطاطس بالملح 23 جرام.

أهم عروض الاثنين والثلاثاء من شركة سبار

تقدم الشركة عروض هائلة على قودي تونا تندرينا وزنها 80 جرام ويمامه كيك براوني والذي يكون وزنها 21 جرام.

كما يوجد خصومات على الاندومي بالخضار ومكرونة حدائق السعودية إسباغيتي وزنها والذي يكون وزنها 400 جرام يمكنك الاستفادة من هذا العرض الرائع قبل نفاذ الكمية.

هناك أيضًا بعض العروض الرائعة على الحلويات مثل تفني بيك بريك 35 جرام وكيندر بوينو شوكولاتة 43 جرام.

بالإضافة إلى ذلك عرض على ليز شيبس حار نار 170جرام والجوف زيت الزيتون البكر اكسترا والذي وزنه 500 مل.

توفر شركة السبار أيضًا عرض رائع على زيتون أخضر شرائح الجوف واحد كيلو جرام.

أفضل العروض على الخضراوات الطازجة

عرض على كيلو جرام من تفاح جالات والذي يكون سعره 8.95 ريال سعودي وتم التخفيض إلى 7.95 ريال سعودي.

كما يوجد أيضًا عرض على كيلو جرام من كمثرى روزماري سعرها الأصلي 9.95 ريال سعودي وبعد الخصم 8.95 ريال سعودي.

هناك أيضًا عرض على كيس البطاطس المحلي والتي يكون ثمنه الأصلي 5.95 ريال سعودي وبعد العرض سعره 4.95 ريال سعودي.

كذلك عرض رائع على كيس البصل الأحمر الذي يكون سعره 5.95 ريال سعودي ويعض الخصم 4.95 ريال سعودي.

من ضمن هذه العروض المذهلة أيضًا كيلو من لحم عجل باكستاني بالعظم سعره بعد الخصم 30.95 ريال سعودي.

هناك أيضًا طبق من انتاج صدور الفيليه 450 جرام والذي يكون سعره 15.95 ريال سعودي، بإمكانكم الاستفادة من هذا العرض الهائل قبل نفاذ الكمية.

إضافة إلى ذلك هناك عروض على كافة المنتجات من الجبن واللحوم والخضراوات الأخرى والمكسرات والتوابل التي من الممكن أن ترغبون بها بأفضل الأسعار التي لا مثيل ولا منافس لها على الإطلاق.