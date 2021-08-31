نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات الدكان في السعودية على كافة الأقسام في المقال التالي

عروض وخصومات الدكان متوفرة من الآن ولفترة محدودة في متاجر الدكان داخل المملكة العربية السعودية، وعروض التوفير هذه ستجدها تقريبًا على كافة المنتجات وفي مختلف الأقسام فكل من له احتياج في شيء ويريد شراؤه سيجده داخل العروض الموفرة بأسعار أقل إن شاء الله. عروض وخصومات الدكان في السعودية في البداية وقبل الحديث عن عروض وخصومات الدكان ونعرض أمثلة للمنتجات المشمولة في الخصومات نقدم لكم مزايا الدكان وفقًا لما ذكروه عن أنفسهم داخل مجلة العروض الخاصة بهم.

وجاء فيها أن الدكان بيئة آمنة للتسوق حيث يتم تنظيف المتاجر الخاصة بهم بشكل منتظم.

كل الموظفين داخل متاجرهم ملتزمين بارتداء الكمامات الطبية وتعقيم اليدين أولًا بأول.

يتم مراقبة الحالة الصحية للموظفين باستمرار.

قامت متاجر الدكان بتركيب معقمات للأيدي عند البوابات الخاصة بالمداخل والمخارج لكل متجر من متاجرهم.

مما يتيح للزائرين تعقيم أيديهم وهذا من حرص الدكان على صحة عملائه.

وأخيرًا يحمل الدكان شعار نحن الأقرب لكم والأقل ازدحامًا. بإمكانكم التسوق بأمان. عروض وتخفيضات متنوعة أكثر ما يحتاج إليه المواطن المسلم وهو خارج بيته وجود سجادة صلاة معه، حتى يستطيع أداء الفريضة في وقتها.

ومن مواصفات سجادة الصلاة التي يحتاج إليها أن تكون صغيرة، سهلة الحمل ويفضل وجود حقيبة لها.

وكل هذا متوفر في سجادة صلاة صغيرة متنوعة متوفرة في الدكان بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 15 ريال.

من الأشياء التي يحتاج إليها البيت أحيانًا عدة أدوات تستخدم في الإصلاحات المنزلية فيما يتعلق بالنجارة مثلًا أو غيرها.

وتوفر عروض وخصومات الدكان عرض على طقم عدة أدوات 21 قطعة من جوديير بسعر 37.95 ريال بدلًا من 50 ريال سعودي.

أما بالنسبة لأصحاب السيارات ممن يفضلون تجديد إكسسواراتها باستمرار يوجد طقم دعاسات أرضية للسيارات مكون من خمس قطع بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 65 ريال.

تلك كانت نبذة بسيطة جدًا عن العروض المقدمة حيث يوجد عروض أخرى على الأطعمة والمحفوظات وأدوات منزلية أخرى.

ويذكر الدكان عملائه بوجود خدمة التوصيل المنزلي من خلال عدة تطبيقات وهي (وصل، hunger station، نانا تو يو). الوسوم عمر شويل - جدة عروض وخصومات الدكان في السعودية على كافة الأقسام - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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