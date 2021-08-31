نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتب اسمك على صورة جمعة مباركة (تهنئة بيوم الجمعة) في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية كتابة اسمك على صورة جمعة مباركة وكتابة الاسم على صورة في يوم الجمعة لكي يرسلونها لكل أحبائهم وأصدقائهم تهنئة بيوم الجمعة المبارك، فالعديد من الناس يرغبون في رسم البهجة في هذا اليوم فهو يُعتبر من الأيام الفضيلة والجميلة التي تكثر فيها قراءة القرآن والدعاء، لذا سوف نتعرف على كيف اكتب اسمك على صورة “جمعة مباركة” تابعونا.

اكتب اسمك على صورة “جمعة مباركة”

وفرنا لكم من خلال هذا النموذج عدد من الصور لكتابة اسمك على صورة جمهة مباركة تهنئةً بيوم الجمعة ونعمل على توفير صور جديدة بشكل دوري، ويمكنكم من خلال النموذج التالي كتابة اسمك أو اسم من تحب وإرساله إلى أصدقائك ويُرجى كتابة اسم واحد فقط يتكون من 10 أحرف على الأكثر في صورة تهنئة جمعة مباركة:

ملاحظة: يُرجى كتابة الاسم بالعربية وأن يتكون من 10 أحرف على الأكثر لكي يتناسب مع الصورة، ونرجوا منكم مشاركة الخدمة مع أصدقائكم لتعم التهاني بيوم الجمعة في كل مكان، مع خالص الأماني بجمعة مباركة عامرة بذكر الله عز وجل.

ومن ثم فإننا يمكننا اختصار خطوات كتابة اسم على صورة جمعة مباركة عبر موقع ثقفني كالتالي:

اختر تصميم لصورة جمعة مباركة يناسب ذوقك من التصميمات الموجودة في المقال. قم بكتابة اسمك اسفل التصميم الذي تم اختياره (يفضل كتابة الاسم باللغة العربية). اضغط على زر صناعة الصورة. سوف تظهر لك صورة التصميم ومكتوب عليها الاسم الذي أدخلته. يمكنك تحميل الصورة ومشاركتها عبر مواقع التواصل أو الرسائل مع أحبابك.

التهنئة بيوم الجمعة “جمعة مباركة” رسائل تهنئة بيوم الجمعة المبارك

هو أحد الأيام التي يفضل الكثير تبادل الرسائل المكتوب بها جمعة مباركة، ولكن البعض يرغب في إرسالها بشكل مُميزة وجميل لكي تكثر البهجة والفرحة بين الناس في اليوم العظيم التي تكثر فيها العبادات ويتبادل الكثيرين الزيارات، ومن أبرز التهاني بيوم الجمعة ما يلي:

اللهم عطر جمعتها بالإيمان ، وأنر قلبها بالقرآن ، وارزقها من حيث لا تحتسب ، فإن لها في قلبي محبة لا يعلمها إلّا أنت سبحانك.

اللهم اجعل قارئ رسالتي في الدارين سعيد، وعند غفلة الناس منيب، واغفر لأم أنجبته، ولأب أحسن تربيته، واجعل أعلى الجنة دار إقامته .. جمعة مباركة.

رباه لي أحبة سكنوا حشا فؤادي، ألتقي معهم بروح دعائي، فاحفظهم يا رجائي، جمعة مباركة.

اليوم جمعة، ولك مني شمعة لا تذوب، ولا تحترق، فيها كل معاني الحب مجتمعة.

عبارات تهنئة بيوم الجمعة المبارك

يتساءل الكثير عن عبارات خاصة بيوم الجمعة لكي يرسلونها لكل من يحبون من أصدقاء وغيرهم، واليوم من خلال السطور القادمة سوف نسرد لكم بعض العبارات التي تُمكنكم من إرسالها عبر الرسائل سواء على رسائل الهاتف أو الواتساب أو المسنجر:

سألت الله توفيقاً لأصحاب أغليهم كطيب المسك ذكراهم، أيا رباه وفقهم دع الجنات مأواهم‎ ‎، كل جمعة عليكم مباركة.

أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبب صالح خلقة فيك، ومن يد نبيه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحساد يكفيك.

صور تهنئة بيوم الجمعة “جمعة مباركة”

يرغب الأشخاص في إيجاد صور لكي يرسلونها للتهنئة بيوم الجمعة للأقارب والأصدقاء والأحباب أيضاً التي تربطهم علاقات وطيدة، فهناك الكثير من الصور التي تحمل ادعية وأمنيات مختلفة في يوم الجمعة مما يجعلها تضفي البهجة في نفوس المُرسل إليهم، لذلك سوف نوضح لك بعض الصور الخاصة بالتهنئة فيما يلي:

خدمات كتابة الأسماء على الصور من ثقفني

نقدم لكم عبر ثقفني باقة من خدمات اكتب اسمك على صور التهاني بالأعياد والمناسبات، ونعدد لكم في الجزء التالي بعض هذه الخدمات:

اكتب اسمك على صور تهنئة عيد الأضحى 2021. اكتب اسمك على صورة جمعة مباركة تهنئة بيوم الجمعة. اكتب اسمك على صور عيد الأم 2021. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً. اكتب اسمك على صور رمضان 2021 (رمضان أحلى مع). كتابة أسماء على صور تهنئة عيد الفطر (اكتب اسمك على صورة عيد سعيد).

ونتمنى أن نكون عند ثقتكم وأن نستطيع توفير خدمات ممتازة ومميزة كما عهدتونا دوماً في ثقفني، وهنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا عن كتابة اسم على صورة تهنئة جمعة مباركة ونتمنى لكم جمعة سعيدة.