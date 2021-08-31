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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الشاشات والجوال واللاب توب مهرجان تحطيم الأسعار يصل ل 60% في المقال التالي
عروض جرير في السعودية، تمتلك شركة جرير سلسلة من المكتبات الموجودة في كل أنحاء المملكة، حيث تقوم شركة جرير ببيع كل مستلزمات الدراسة المختلفة والإلكترونيات وأيضاً يوجد أقسام خاصة بالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الحديثة، وتضم فروع جرير مجموعة كبيرة من الكتب العربية والأجنبية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص.
عروض جرير اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 66 % أقوى عروض السعودية
عروض جرير السعودية
تقوم خصومات جرير بتقديم مجموعة من العروض الأسبوعية لكل العملاء في كل فروع الشركة، حيث أنه من خلال هذه العروض يستطيع العميل شراء كل احتياجاته بأسعار مخفضة، لذلك ينتظر كل العملاء هذه العروض للاستفادة من هذه التخفيضات أثناء شراء الأجهزة والإلكترونيات والهواتف المحمولة.
عروض شركة جرير من العروض الأسبوعية التي ينتظرها كل العملاء ويستمرون في البحث عنها لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بهذا والتحديثات، ويتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي لشركة جرير، هذا الموقع الذي اهتمت الشركة بتأسيسه لمساعدة العملاء في معرفة كل المتاح في الفروع وكيف يمكن الحصول عليه والفروع التي يتوافر بها.
تخفيضات جرير الأسبوعية
- تنزيلات جرير جهاز إبسون بروجيكتور وسائط متعددة شرائح ال سي 1849 ريال سعودي بدلاً من سعر 1999 ريال سعودي.
- خصومات جرير جهاز ال جي بي اتش 150 جي سيني بيم وسائط متعددة 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1319 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم جهاز بينكيو بروجيكتور وسائط متعددة دي ال بي 1949 ريال سعودي بدلاً من سعر 2411 ريال سعودي.
- جهاز إبسون ايكو تانك كولور اللون طابعة نافثة للحبر 1399 ريال سعودي بدلاً من سعر 1549 ريال سعودي.
- جهاز اتش بي دس وينجت اللون بلوتر واي فاي لون أبيض 1499 ريال سعودي بدلاً من سعر 1999 ريال سعودي.
- شاشة سامسونج فليب 55 بوصة شاشة باللمس مع ليد واتش دي 8999 ريال سعودي بدلاً من سعر 11999 ريال سعودي.
- شاشة سامسونج ام سيفن سمارت مونيتور 27 بوصة ال اي دي 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 1749 ريال سعودي.
- شاشة ديل 23.8 بوصة ال اي دي دقة 1080 بيكسل 749 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.
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