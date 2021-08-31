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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات غير مسبوقة في نهاية موسم الصيف في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية، عروض اكسترا في السعودية، شركة اكسترا واحدة من أشهر الشركات المختصة في مجال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة والهواتف المحمولة وأجهزة المنزل الحديث والمطبخ، بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة ببيع أجهزة العناية الشخصية والأجهزة الصغيرة التي ظهرت في الفترة الأخيرة والتي يتم استخدامها في إتمام المهام داخل المنزل.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات تصل إلي 40% علي الأجهزة الكهربائية
عروض اكسترا الأسبوعية
عروض اكسترا في السعودية، تقوم شركة اكسترا بعمل باقة من العروض المميزة لكل العملاء، هذه العروض التي يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال فروع الشركة، وتضم هذه العروض مجموعة كبيرة ومختلفة من الأجهزة والإلكترونيات التي يتم بيعها في فروع الشركة، لذلك ينتظر الكثير من العملاء هذه العروض للاستفادة منها وشراء كل احتياجاتهم.
خصومات اكسترا الشهرية
تقوم شركة اكسترا بتقديم مجموعة أخرى من الخدمات لعملائها الذين يقومون بالشراء من خلال فروع شركة اكسترا، مثل تقديمها لخدمات الصيانة والضمان، حيث تم إضافة قسم دعم فني في فروع اكسترا مسئول عن تلقي الشكاوي والاقتراحات التي يتم تقديمها من قبل العملاء.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا اليومية جهاز اتش بي نوت بوك 15 كور اي 2449 ريال سعودي بدلاً من سعر 2849 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات اكسترا الأسبوعية جهاز اتش بي بافليون 15 اي ام دي رايزن فايف 16 بوصة اس دي اس لون أسود 3090 ريال سعودي بدلاً من سعر 3519 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تنزيلات اكسترا الشهرية جهاز لينوفو يوجا اس 700 سليم سيفن كور آي 14 بوصة رام 8 جيجا رمادي اللون 3049 ريال سعودي بدلاً من سعر 3899 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
خصومات اكسترا اليومية
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية جهاز اتش ايديا باد ثري اي ام دي رايزن رام 8 جيجابايت اس اس دي لون أسود 2429 ريال سعودي بدلاً من سعر 2699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض اكسترا الشهرية جهاز ايسر سوفت 14 بوصة معالج سيليرون مساحة تخزين عالية 64 جيجا بايت 1269 ريال سعودي بدلاً من سعر 1499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات اكسترا اليوم جهاز اتش بي لابتوب 250 جي سيفن كور اي ثري 1799 ريال سعودي بدلاً من سعر 1999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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