نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اللحوم والدجاج من بنده ماركت وهدايا على السلع الغذائية ابتداء من اليوم في المقال التالي

خصومات اللحوم والدجاج من بنده ماركت حيث يتميز هايبر بندة السعودية بتخفيضاته الأسبوعية التي تشمل جميع المنتجات كالسلع الغذائية أو المنظفات أو الأجهزة ليرضي بها الفئات المختلفة من عملائه الكرام. تنتشر فروع بندة ماركت على مستوى المملكة العربية السعودية فهو من أشهر وأكبر أماكن التسوق لدي الأسر السعودية وكذلك المقيمين داخل المملكة من الجنسيات الأخرى واليكم عروض بندة ماركت على اللحوم والدجاج والعديد من السلع الغذائية الأخرى ابتداء من اليوم الأول من سبتمبر ولمدة أسبوع. خصومات اللحوم والدجاج من بندة ماركت حتى 7 سبتمبر كيلو من الكفتة البقري البرازيلي بسعر 28.95 ريال سعودي. يمكن للكفتة أن تأكل مشوية أو في الفرن حسب الرغبة مع الكثير من السلطة الخضراء لفوائدها العديدة.

مفروم بقري برازيلي قليل الشحم الكيلو بسعر 28.95 ريال سعودي. يستخدم المفروم في تحضير الكفتة بأنواعها أو عمل المكرونة بالباشميل أو غيرهم من الوجبات الشهية والمغذية.

فخد خروف أسترالي بالعظم سعر الكيلو 43.95 ريال سعودي. يمكن طبخه بالبصل أو سلقه ثم تحميره.

اسكالوب بقري برازيلي سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي. يمكن تحضيره بانيه بالبيض والبقسماط المطحون ثم قليه بالزيت.

سعر كيلو من فخد الخروف الأسترالي دون عظم 69.95 ريال سعودي.

موزة غنم بالعظم الأسترالي بسعر الكيلو 52.95 ريال سعودي.

قطع من الدجاج متنوعة ماركة اليوم وزن 910 جرام بسعر فقط 10.25 ريال سعودي بدلا من 14.50 ريال. يمكن طبخها بشرائح البصل والفلفل الألوان.

أفخاد دجاج كاملة ماركة اليوم بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال مقدمة ضمن عروض بندة.

صدور الدجاج المقطعة فيليه وزن 500 جرام بسعر 16.50 ريال سعودي بدلا من 20.75 ريال ضمن خصومات اللحوم والدجاج من بنده. عروض بندة على المواد الغذائية من أمريكانا الوسوم عمر شويل - جدة خصومات اللحوم والدجاج من بنده ماركت وهدايا على السلع الغذائية ابتداء من اليوم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات اللحوم والدجاج من بنده ماركت وهدايا على السلع الغذائية ابتداء من اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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