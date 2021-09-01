شوف جديد عروض بنده الأسبوعية وأقوى التخفيضات من هايبر بنده لا تفوت الفرصة panda offers

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لطالما اهتمت عروض بنده كل اسبوع بتوفير خصومات كبيرة على العديد من الأصناف التي يحتاج إليها الجميع. ومن بين السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل سعودي السلع التموينية ومنتجات البقالة المختلفة. حيث تعتبر شيئاً أساسياص في تحضير وجبات الإفطار والغداء. وكذلك تحضير الساندوتشات للأولاد خلال أيام الدراسة وفي الرحلات. يصل حجم الخصم على كثير من السلع إلى النصف. كما توفر بنده تخفيضات على اللحوم بأنواعها لتيسير غقامة حفلات الشواء والعزائم. عروض بنده الأسبوعية panda offers يحتوي بروشور العروض من هايبر بنده على العديد من المنتجات. من بينها زيت ذرة عافية سعة 2.9 لتر بسعر 39.95 ريال بدلاً من 48.95 ريال.

اشتري لتر من زيت الزيتون البكر ممتاز عافية مقابل 24.95 ريال للحبة بدلاً من 34.95 ريال.

احصل على 250 مل من زيت الزيتون بكر ممتاز بالفلفل أو الريحان أو البلسمك عافية مقابل 9.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

hyper panda offers عبوة شامبو هيد آند شولدرز 400 مل بسعر 15.95 ريال للحبة.

عبوة من شامبو بانتين 600 مل أو بلسم 540 مل مقابل 15.95 ريال.

شامبو بانتين عبوة 1 لتر بسعر 24.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال. شامبو كلير ضد القشرة 700 مل سعر الحبة 17.50 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

زيت شعر صانسيلك 250 مل أو بديل الزيت 300 مل بسعر 11.95 ريال.

ممسحة مع عصا بالينو سعر الحبة 36.95 ريال.

ممسحة أو مكنسة أرضية بالينو مقابل 19.95 ريال.

مفارش سفرة بلاستي نت + 2 رول 50 قطعة + هدية 3 رول + 2 رول بسعر 18.50 ريال بدلاً من 25.95 ريال.

نايلون لاصق جراند ستار 300 مم + هدية بسعر 20.95 ريال بدلاً من 37.5 ريال.

عروض هايبر بنده بهارات دارين 100 أو 110 جرام مقابل 9.50 ريال للحبة.

لوز أحمر ني المهباج بخصم 20% يمكن أكله نيئاً او استخدامه في تزيين البسبوسة والحلويات. 4 عبوات من الذرة الحلوة بدون سكر مضاف العملاق الأخضر وزن العبوة 150 جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

اشتري ثلاث حبات من تونة جولدن لحم خفيف بسعر 8.50 ريال بدلاً من 18.75 ريال.

كورند بيف المواسم وزن 340 جرام حبتان بسعر 19.95 ريال بدلاً من 27 ريال.

لحم تونا خفيف المواسم وزن الحبة 95 جرام احصل على حبتان بسعر 4.95 ريال بدلاً من 7.50 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة جديد عروض بنده الأسبوعية وأقوى التخفيضات من هايبر بنده لا تفوت الفرصة panda offers - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف جديد عروض بنده الأسبوعية وأقوى التخفيضات من هايبر بنده لا تفوت الفرصة panda offers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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