نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حقيقة اغلاق موقع سوق وانطلاق امازون الجديد Amazon.ae في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت أمازون عن اغلاق موقع سوق وانطلاق امازون الذي اشترته في 2017، حيث لم يتم الإبلاغ عن قيمته وأبلغت عن إرسال “Amazon.ae”، وهي مرحلة تسوق أخرى تركز على المركز الشرقي، حيث عند زيارة السوق سيتم نقل العميل بشكل طبيعي إلى “Amazon.ae”، يأتي إطلاق مرحلة التسوق الجديدة عندما تواجه أمازون فترة هدوء في صفقاتها العالمية حيث سجلت تطورًا بنسبة 9 ٪ فقط مقارنة بفترة مماثلة من العام الماضي.

تفاصيل اغلاق موقع سوق وانطلاق امازون في مصر والمملكة العربية

في 31 مارس 2020 أوقف موقع سوق دوت كوم في مصر خطته التسويقية للعمولة، وقبل ذلك تم إغلاق موقع سوق الإمارات واستبداله بأمازون الإماراتي، بالإضافة إلى إيقاف دعم البريد الإلكتروني لتجار سوق المصريين، كل هذا دفع ناقش بيع سوق.كوم إلى أمازون، وما إذا كان للسوق سيلقي بنفس مصير موقع منتدى مكتوب بقيادة رونالدو مشحور وسميح طوقان؟ أو أنها نقطة انطلاق جديدة لعالم التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية.

نبذة عن تاريخ شركة سوق دوت كوم

في عام 2009 استحوذت Yahoo مكتوب بالكامل على شركة “مكتوب”، باستثناء أن “سوق دوت كوم” لم ينضم إلى مجموعة الخدمة التي استحوذت عليها Yahoo، وظل مملوكًا لمجموعة جبار للإنترنت المالك الأصلي لمجموعة شركة مكتوب.

وفي عام 2011 ومع ظهور مفهوم التجارة الإلكترونية العالمية أصبح الموقع الإلكتروني موقعًا يربط بين البائعين والمشتري، وقد اقترح رونالدو مشحور ذلك على فريقه، وفي ذلك الوقت أخبرهم أنه يجب تغيير الموقع في غضون 3 أشهر، بخلاف ذلك سيتم الانتهاء منه بالكامل في غضون عامين وتم اتخاذ قرار، وتحول موقع “سوق دوت كوم” تدريجياً من موقع مزاد إلى موقع بسعر ثابت، وأصبح في النهاية موقع بيع بالتجزئة عبر الإنترنت ناضجًا.

في عام 2016 وبعد الانتشار الناجح لموقع سوق دوت كوم ودخوله إلى أفضل مواقع البيع بالتجزئة الإلكترونية في العالم العربي والتوسع في خدماته في المملكة العربية السعودية ومصر والكويت والإمارات بالطبع أعلنت الشركة أنها تأمل في تضمين الاستثمار الأجنبي وبيع مجموعة أسهمها، وتمكنت من العمل مع كبار المشترين العالميين لبنك جولدمان ساكس للعثور على هذه الأسهم.

خلال هذه الفترة قفزت القيمة السوقية لسوق دوت كوم بسرعة إلى مليار دولار أمريكي، وتم عرض ما يقرب من 40 مليون منتج في مواقع مختلفة في العالم العربي، وكان عدد الزيارات اليومية يقترب من 2 مليون زيارة، حيث تضمنت العديد من الماركات العالمية.

أعلنت أمازون أنها تأمل في الاستحواذ على “سوق دوت كوم” مقابل 650 مليون دولار، وتوقفت الصفقة لعدة أشهر مع إضافة شركات عربية كبرى مثل إعمار وماجد الفطيم.

لكن في النهاية أعلن رونالدو مشحور في 28 مارس أن استحواذ أمازون على سوق دوت كوم قد تم ولم يكشف عن قيمة أو تفاصيل الصفقة.

تفاصيل بيع سوق كوم إلى أمازون

أعلنت شركة أمازون للبيع بالتجزئة ومقرها سياتل، عن استحواذها على موقع “سوق دوت كوم” المعروف والموجود في دبي والإمارات العربية المتحدة.

افتتح موقع “سوق دوت كوم” الرئيس التنفيذي “رونالدو مشحور” ومدير العلاقات العامة “هيثم مسعود” في نهاية عام 2005، وفي عام 2009 ارتبط اسم سوق دوت كوم بموقع مكتوب، وعندما استحوذت ياهو على مكتوب تم فصل الموقع عنه للاحتفاظ بجزء من مجموعة جبار للإنترنت التي تأسست في الإمارات العربية المتحدة.

يوفر سوق دوت كوم الأسهم الاستثمارية لأن الشركة تأمل في بيع 30٪ من أسهمها مقابل صفقة، ووصلت إلى صفقة تجارية ضخمة في نهاية عام 2016، من بينها استحوذت أمازون على سوق دوت كوم بحوالي 650 مليون دولار أمريكي وأعلنت رسميًا ذلك، حيث أن سوق دوت كوم هي إحدى شركات أمازون في الشرق الأوسط والخليج العربي.

أسباب شراء أمازون سوق. كوم

توجد الكثير من الأسباب منها ما يلي: