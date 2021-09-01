نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوبري سوهاج أخميم نشأته وتاريخه وميزانية بناءه في عهد الملك فاروق 1950 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كوبري سوهاج أخميم، يوجد كوبري سوهاج أخميم بمحافظة من محافظات الصعيد هي (محافظة سوهاج) حيث يربط الكوبري غرب المحافظة بشرقها، ويسمى بكوبري سوهاج أخميم، ولن تصدق أن كوبري سوهاج أخميم ألماني المنشأ، حيث أنه قامت إنشاءه الشركة الألمانية”شركة جوليوس برجر للأشغال العمومية” حيث أنها موجودة حاليا، ولكن تغير اسمها فأصبح “بلفنجر بيرجر” وأن هذه الشركة تعد من أكبر شركات المقاولة بالعالم(bilfinger)

كوبري سوهاج أخميم_الشركات التي شاركت في تشييد الكوبري:

وبجانب شركة جوليوس برجر، شاركت شركة الحاج لبيب علي دياب العيسوي، وهو من أكبر مقاولين الأحجار في محافظة سوهاج بأخميم، حيث أنه قام بالاشتراك في أدوات بناء الكوبري وهي أعمال الدبس وتركيب الأحجار بالكوبري، والحاج لبيب علي دياب العيسوي من الذين تولوا عضوية مجلس الأمة في عهد الثورة وكانت فيهم العمودية ومن بعده إخوته في العمودية حتى الآن مازالت في العيساوية شرق.

كوبري سوهاج أخميم_إفتتاح الكوبري في عهد الملك فاروق:

تم افتتاح كوبري سوهاج أخميم بعد انتهاء الأعمال منه، وكان ذلك في عام 1951، وقام بافتتاح الكوبري الملك فاروق في عهده قبل قيام الثورة، وتم نشر ميزانية كوبري أخميم سوهاج في عهد الملك فاروق من خلال، جريدة الوقائع المصرية، وهذه الجريدة مؤسسها الوالي محمد علي بك الكبير، في القاهرة عام 1828 وهي أول جريدة تصدر باللغة العربية والإسلامية، وأيضًا صدرت باللغة التركية، حيث صدر في هذه الجريدة ميزانية الكوبري وإليكم نسخة مصورة قديمة من الميزانية بالجريدة:

حيث يوجد مدخل كوبري سوهاج أخميم من الجهة الغربية للنيل، من قرية الروافع ويصل إلى الجهة الشرقية للنيل (أخميم).

إغلاق كوبري أخميم للتعديلات والصيانة في عام 2021

كوبري أخميم من الكباري المهمة بمحافظة سوهاج، حيث أنه يتم ربط غرب المحافظة بشرقها، وغلقه لأعمال الصيانة سيسبب قلق للجميع، ولكن من الضروري أن يتم عمل صيانة له حتى لا يعرض حياة الجميع للخطر، وبرغم صدور قرار غلق الكوبري مدة 6 شهور للصيانة، إلا أنه تم تأجيل القرار لحين صدور خطة لعدم الإزدحامات.