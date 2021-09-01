شوف عروض جرير الشهرية خصم 25% علي الأجهزة الألكترونية تسوق الأن

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عروض جرير الشهرية، عروض جرير في السعودية، تقوم شركة جرير بتنظيم مجموعة من العروض الأسبوعية المختلفة لعملائها المميزين في كل فروع الشركة، حيث سعت شركة جرير إلى التوسع بشكل مستمر حتى أصبحت الآن تمتلك عدد كبير من الفروع في كل نواحي المملكة، ذلك الأمر الذي سهل على العملاء إمكانية الحصول على المنتجات والأدوات والإلكترونيات التي يتم بيعها في مكتبات جرير.
خصومات جرير اليومية مهرجان اليوم علي هواتف ابل وهواوى اغتنم الفرصة
عروض جرير الشهرية
عروض جرير في السعودية، شركة جرير من الشركات الكبيرة التي تتخصص في بيع الأدوات المختلفة التي تلزم لعملية الدراسة، حيث تضم الشركة مجموعة كبيرة من الإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وكل أجهزة المنزل الحديث، وتقوم الشركة بضم هذه الأقسام إلى العروض المقدمة من قبل الشركة، ويعتبر ذلك الأمر الذي يفضله الكثير من العملاء وهو الحصول على تخفيضات أثناء شراء هذه الأجهزة، عروض شركة جرير تعتبر الأشهر على الإطلاق في المملكة العربية السعودية وينتظرها الكثير من العملاء ويستمرون في البحث عنها لمعرفة كل التفاصيل التي تتعلق بهذه العروض.
عروض جرير الأسبوعية
- خصومات جرير اليوم هاتف محمول ريلمي برو سيفن مساحة 128 جيجا بايت لون أزرق 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1299 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الشهرية هاتف محمول ريلمي سي 12 مساحة 64 جيجابايت لون أزرق بحري الجيل الرابع 469 ريال سعودي بدلاً من سعر 499 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الأسبوعية جهاز كمبيوتر ابل ايماك واحد الكل في بي سي كمبيوتر مكتبي شامل 5799 ريال سعودي بدلاً من سعر 6449 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم جهاز كمبيوتر لينوفو آيديا سنتر ايه إي أو واحد في الكل 4299 ريال سعودي بدلاً من سعر 4899 ريال سعودي.
تنزيلات جرير اليومية
- خصومات جرير اليومية جهاز كمبيوتر لينوفو آيديا سنتر ايه اي او ثري واحد الكل 2199 ريال سعودي بدلاً من سعر 2649 ريال سعودي.
- خصومات جرير الشهرية جهاز كمبيوتر اسوس فيفو ايو أول اون لاين بي سي 3399 ريال سعودي بدلاً من سعر 3799 ريال سعودي.
- خصومات جرير الشهرية جهاز كمبيوتر اتش بي بافيليون بي سي كمبيوتر 5049 ريال سعودي بدلاً من سعر 5399 ريال سعودي.
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