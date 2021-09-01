نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق السدحان بمناسبة العودة للمدارس تستمر حتى الثلاثاء 7 سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز أسواق السدحان بتقديم أفضل المنتجات للمستهلكين السعوديين بأفضل الأسعار على مدار العام، ومع اقتراب موعد بدء الدراسة بالمملكة حرصت أسواق السدحان على مشاركة عملائها وبتلك المناسبة تقدم أسواق السدحان خلال العروض الأسبوعية، عروض العودة للدراسة back to school.

عروض أسواق السدحان

تبدأ عروض أسواق السدحان الأسبوعية وعروض العودة للدراسة من الأربعاء 1-9 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 7 سبتمبر.

تقدم أسواق السدحان عروض وتخفيضات كبيرة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، منها الحقائب المدرسية، حيث تبدأ أسعار الشنط المدرسية في عروض أسواق السدحان من 93 ريال.

أيضًا تشمل العروض مجموعة كبيرة من الأدوات المكتبية والقرطاسية ومستلزمات الدراسة بأسعار تبدأ من 15.95 ريال سعودي.

عروض أسواق السدحان على دجاج ساديا

وبمناسبة اقتراب الدراسة توفر أسواق السدحان عروض كبيرة على مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية، لتقدمي لأطفالك وجبات منوعة ليحصولوا على التغذية السليمة والضرورية لتنمية عقولهم.

وبمناسبة عروض السدحان على منتجات دجاج ساديا والعودة للدراسة، يمكنك إعداد الوصفة التالية السهلة والصحية كوجبة مثالية للانش بوكس أطفالك:

وصفة الدجاج الباردة

نحضر 2 صدور دجاج ساديا.

نقوم بلف صدر الدجاج بخيط نظيف حتى نهاية الصدر.

نقوم بعمل فتحات صغيرة داخل صدر الدجاج.

نحضر بصلة متوسطة ونبشرها، ثم نأخذ الماء فقط.

نحضر توابل (ملعقة بابريكا، نصف ملعقة فلفل أسود، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة ثوم بودرة، ربع ملعقة زنجبيل، ربع ملعقة كزبرة ناشفة، ملعقة صغيرة أوريجانو).

نخلط نصف التوابل مع ماء البصل، ونضع الدجاج فيها ونتركه لمدة نصف ساعة.

نحضر طاسة ساخنة، ونضع فيها 2 ملعقة من زيت الزيتون، ثم نضع الدجاج ليأخذ لون على كل جانب.

نحضر نصف كوب ماء ونضيف عليه ملعقة عسل نحل وملعقة مسطردة وملعقة دبس الرمان أو الكاتشب وملعقتين صويا صوص وملعقة خل.

نصب الخلطة السابقة فوق الدجاج بعد تحميره جيدًا، ونضيف باقي كمية التوابل.

نغطي الدجاج ونتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق أو حتى تمام النضج.

نترك الدجاجة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ثم نبدأ في تقطيعها وعمل ساندوتشات مع صوص المايونيز.

ويمكنك أن تجدي جميع المكونات داخل أسواق السدحان.

بروشور عروض أسواق السدحان

ويمكنك الاطلاع على عروض أسواق السدحان الأسبوعية من البروشور التالي:

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