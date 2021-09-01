شوف عروض النهدي اليوم المملكة السعودية تصل إلى 80%

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عمر شويل - جدة عروض النهدي اليوم المملكة السعودية تصل إلى 80%، شركة النهدي من الشركات الرائدة في القطاع الطبي بالمملكة السعودية حيث وصل عدد فروع صيدليات النهدي بالمملكة إلى 145 فرع، كما أنها شاركت في العديد من البرامج الحكومية مما جعلها في المقدمة دائمًا، وتسعى دائمًا لتقديم عروض وتخفيضات إلى المواطن السعودي، حيث وصلت التخفيضات إلى 80% إلى جانب العديد من العروض الأخرى المميزة.

عروض النهدي اليوم المملكة السعودية تصل إلى 80%

لا يقتصر نشاط شركة النهدي على الأدوية فقط أنما أيضًا تعمل على بيع منتجات العناية بالبشرة والشعر، ومنتجات التجميل، والإكسسورات النسائية، ومنتجات العناية بالطفل والأم، وتقدم شركة النهدي تخفيضات على جميع هذه المنتجات تصل 80%، وهناك ايضًا عروض مميزة حيث يمكنك شراء 3 قطع من هذه المنتجات بسعر قطعة واحدة فقط.

عروض منتجات العناية بالبشرة

تقدم صيدليات النهدي تخفيضات كبري تصل إلى 60% على منتجات العناية بالبشرة إلى العروض المميزة حيث يمكنك شراء أي منتج والحصول على الأخر مجانًا.

يمكنك شراء كريم للحفاظ وحماية البشرة والحصول على بشرة نضرة، كريم افين بلس حجم 40 مل بسعر 98.90 ريال اشتري عبوة وأحصل على الأخرى مجانًا.

بيوديرما فوتوديرم أكوا فلويد +SPF-50 مع كريم أساس فاتح، حجم 40 مل، بسعر 148.35 ريال أشتري عبوة وأحصل على الأخرى مجانًا.

وكريم DCL فيتامين سي لحماية البشرة من الشيخوخة وعلامات تقدم العمر والعمل على معالجتها، بسعر 573.85 أشترى عبوة وأحصل على الأخرى مجانًا.

الصبار هملايا لترطيب البشرة حجم 300 مل، بسعر 17.48 ريال بدلاً من 21.85 ريال.

تخفيضات عروض العناية بالأم والطفل

تقدم صيدليات النهدي بالمملكة السعودية عروض وتخفيضات كبري على منتجات العناية بالأم والطفل تصل إلى 80%، مثل منتجات النظافة الشخصية الخاصة بالأطفال، والمكملات الغذائية، وكريمات الرضاعة لحماية الثدي من التشقق وكريمات معالجة علامات التمدد وغيرها من المنتجات الأخرى التي تبحث عنها كل أم.

شامبو ماركة جنسون حجم 500 مل، بسعر 39.10 ريال، أشتري عبوة وأحصل على العبوة الأخري بخصم 80%

زيت جنسون للتطريب والعناية ببشرة الطفل حجم 500 مل، بسعر 55.10، أشتري عبوة وأحصل على الأخرى بخصم 80%.

سائل للأستحمام وترطيب البشرة همالايا، حجم 400 مل، بسعر 32.80 ريال، أشتري عبوة وأحصل على الأخرى بخصم 80%.

كريم بالمرز بزبدة الكاكاو، لحماية الثدي من التشققات ، بسعر 33.75 ريال، أشتري عبوة وأحصل الأخري بخصم 50%.

قدمنا لكم عروض النهدي اليوم المملكة السعودية تصل إلى 80%