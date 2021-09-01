شوف عروض لولو هايبر ماركت الوفيرة الآن على مختلف الأجهزة LULU بأسعار وهمية

+++عروض لولو هايبر ماركت تقدم وفرة من العروض على جميع أنواع الأجهزة. كما أن لولو هايبر ماركت تعتبر هي أحد أوجه التسوق المفضلة لدى الكثيرين لتقديمها أفضل المنتجات بأقل الأسعار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك تنفرد دائماً بتقديم كبرى الصفقات الرائعة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية وكذلك المفروشات وغيرها الكثير في متجر LULU Hyper.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت الجديدة على الأجهزة

تقدم أسواق يوسف علي صاحب فروع متاجر لولو المنتشرة في أكثر من مكان تخفيضات وخصومات مذهلة على أجود أنواع الشاشات الإلكترونية.

اشتري شاشة ال جي بمميزاتها العالية، فيتميز بأنه تلفزيون ذكي، درجة وضوحه عالية الجودة الترا اتش دي. ومعالج الجهاز 4K. كما أنه يمتلك شاشة عرض تجعلك تشعر كأنك في السينيما مقاسها 65 بوصة، و55 بوصة. بالإضافة لريموت سحري، وشاشة جديدة 2021. سعر الشاشة 65 بوصة 3999 ريال بدلاً من 6699 ريال سعودي، واستمتع عزيزي العميل بخصم 2700 ريال. أما مقاس 55 بوصة بسعر 3099 ريال بدلاً من 5299 ريال، ووفر 2200 ريال سعودي.

احصل على خصم 1500 ريال على شاشة نيكاي، شاشة عرض حجمها 85 بوصة، فهي شاشة كبيرة جداً تجعلك تشعر بالإستمتاع أثناء مشاهدتك لأي قناة. كما أن الشاشة مدعمة بنظام أندرويد، تلفزيون ذكي. بسعر 5499 ريال بدلاً من 6999 ريال سعودي. بالإضافة للخصم الكبير مقدم عليها هدية مجانية Nikai Sound Bar with wireless woofer تحصل عليها عند شرائك للشاشة سارع قبل نفاذ العرض.

تخفيضات LULU Hyper markets الكبرى على جميع أنواع أجهزة الأيفون

تقدم لولو تخفيضات وخصومات هائلة على جميع نسخ أيفون 12 بأسعار وهمية تحطيم الأسعار، وكذلك تقدم ملحقات وكسسواراتها.

خصم 600 ريال على جهاز أيفون 12 برو، مقاس الشاشة 6.1 بوصة. دقة الكاميرا الخلفية 12+12+12 ميجا بكسل، أما دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجا كسل. بالإضافة إلى قوة البطارية 2815 مللي أمبير. ومساحة الرام 6 جيجا بايت، ومساحة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت. بسعر 4599 ريال بدلاً من 5199 ريال سعودي.

ساعة أبل ينتمي إلى الإصدار السادس، مساحة الساعة 44 مللي متر، بسعر 1799 ريال بدلاً 1969 ريال سعودي. ووفر 170 ريال.