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محمد سياف - ابو ظبي - البحث يزداد عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد عبر النايل سات وعرب سات من كل أنحاء الوطن العربي، حيث أن هذه القناة لديها قاعدة جماهيرية مهولة حيث تعتبر من أهم وأفضل القنوات الفضائية على الإطلاق.

كما أن هذه القناة يقوم بمتابعتها كل الفئات العمرية والجنسيات المختلفة، ومن أجل تحسين جودة البث الخاص بها قامت بتغيير ترددها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

على الرغم من حداثتها إلا أنها استطاعت الفوز بشعبية ضخمة على مستوى العالم العربي أجمع، فهي من القنوات التي تسعى لتقديم محتويات هادفة وممتعة في ذات الوقت، يستطيع الجميع مشاهدتها كما أنها تقدم محتوى علمي مميز يعمل على توسيع مستوى الإدراك لدى المشاهدين.

كما تعطي المشاهدين الفرص المميزة للتعلم على العالم والحيوات المختلفة بشكل أكثر وضوحًا، كما أن القناة تتميز بتقديم محتوى مختلف ومتجدد دائما وتهتم بكافة المجالات العلمية والتكنولوجية والطبيعية والحيوية وغيرها، وتغير تردد القناة كان من أجل تحسين جودة الصورة والصوت وتقديم الأفضل دائما للجمهور المحب.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد عبر النايل سات وعرب سات

يتغير تردد القناة كل عام بغرض التطوير من مستوى البث لديها والتردد الجديد لعام 2021م هو:

على القمر الصناعي نايل سات MHZ: التردد ” SD 11562 “.

الاستقطاب يكون أفقي.

معدل الترميز هو” 27,500″ .

معامل تصحيح الخطأ يكون” auto أو 6/5 “. القمر الصناعي عرب سات بدر. التردد: 11804.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز” 27,500 “.

معامل تصحيح الخطأ يكون” 4/3 أو auto “.

مميزات البرامج المعروضة على قناة ناشونال جيوغرافيك

تمتاز البرامج التي تقدمها قناة ناشونال جيوغرافيك بتقديم محتوى حقيقي بنسبة 100% مما أكسب القناة مصداقية كبرى، خاصة البرامج التي تهتم بالعلوم والتكنولوجيا والتاريخ والآثار وغيرها بخلاف البرامج التي تقوم على التحديات ومواجهة الطبيعية بين الخبراء وغيرهم بشكل موثق.

ومن أشهر برامج القناة التي تُذاع هذا الشهر برنامج حياة المستكشف بوب بلارد غوردان رمزي أسرار الطعام، وبرنامج المملكة المتوحشة، لهذا يرغب محبي القناة في معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد عبر النايل سات وعرب سات لمشاهدة كل هذه البرامج الممتعة والشيقة للغاية.

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