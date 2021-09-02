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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم على الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية من الأخر يا بلاش في المقال التالي
عروض العثيم اليوم يقدم لجميع عملائها بالمملكة العربية السعودية، عروض جديده ومختلفة على الأجهزة المنزلية والإلكترونية والجولات المحمولة، التي لا يستغني عنها أي منزل سعودي تبدأ بتاريخ 1 من سبتمبر 2021 الموافق 24 محرم 1442هـ تستمر لمدة أسبوع، أو حتي نفاذ الكمية بأقوي الأسعار وأقوي الخصومات التي تنفرد بها أسواق العثيم.
عروض العثيم اليوم
عروض الجوالات متوفرة بالفروع التالية المروج، البديعة، بريده، الربوة، طريق، الملك، السويدي، الإحصاء، خريص، الدمام، مكة، الهتوف، عروض اللاب توب متوفرة في الفروع الأتية الشفاء، الربوة، خريص، السويدي، عروض الإلكترونيات، متوفرة بالفروع التالية الرياض، شقراء، بريده، الجمعة، تبوك، حفر الباطن، أبها، رفحاء، الأحساء، عرعر، الدمام، جدة، الخرج.
- أستمتعي بمشاهدة الأفلام والمسلسلات بنقاء وصورة أوضح شاشة سمارت أمبيكس 50 بوصة للحبة الواحدة HD LED ب 1399 ريال سعودي.
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- أشتري شاشة امبيكس ال اي دي 43 بوصة HD للحبة الواحدة ب 1049 ريال سعودي.
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- شاشة أمبيكس سمارت تي في 55 بوصة للحبة الواحدة ب 1499 ريال سعودي.
- شاشة جي تي ال اي دي سمارت 55 بوصة للحبة الواحدة ب 1549 ريال سعودي.
- شاشة أرو ال دي 32 بوصة للحبة الواحدة ب 539 ريال سعودي.
- مسرح منزلي جيباس 2×1 للحبة الواحدة ب 199 ريال سعودي.
- مسرح منزلي جيباس 8458 /8459 للحبة الواحدة ب 119 ريال سعودي.
- سماعة أمبيكس للحبة الواحدة ب 99 ريال سعودي.
- سماعة ميكرو ديجيت بلوتوث ب 249 ريال سعودي.
- سماعة امبيكس 2,1 ب 169 ريال سعودي.
- جوال فيفو واي 12 أس 32 جيجا للحبة الواحدة ب 469 ريال سعودي.
- جوال تكنو كي أي 5 للحبة الواحدة ب 339 ريال سعودي.
- جوال سامسونج أي 21 أس 64 جيجا للحبة الواحدة ب 655 ريال سعودي.
- جوال نوكيا 105 شرحتين للحبة الواحدة ب 66 ريال سعودي.
- جوال لافا واي 40 32 بوصة للحبة الواحدة ب 259 ريال سعودي.
- جوال تكنو كي أف 8 128 جيجا 8 128 جيجا رام للحبة الواحدة ب 639 ريال سعودي.
- لاب توب أتش بي للحبة الوحدة ب 1245 ريال سعودي.
- تابلت لينوفو أم 10 للحبة الواحدة ب 599 ريال سعودي.
- جوال شياومي 9 أي 32 جيجا للحبة الواحدة ب 359 ريال سعودي.
- سماعة يوسي رياضية أتش أي للحبة الواحدة ب 35 ريال سعودي.
- سماعة هوكو اير بوتس + باور بانك للحبة الواحدة 99 ريال سعود.
- باور بنك ريف سونج 1000000 ملى أمبير للحبة الواحدة ب 44 ريال سعودي.
- سماعة أذن ريفر سونج للحبة الواحد ب 12 ريال سعودي.
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