نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض الأجهزة الكهربائية من هايبر لولو السعودية في سبتمبر القادم في المقال التالي

نقدم لكم أقوى وأجدد عروض الأجهزة الكهربائية من لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم كثير من الخصومات المميزة على مختلف منتجات ماركة أيكون للأجهزة المنزلة الحديثة المهمة في كل منزل، ويقدمها بجودة عالية في مختلف فروعه بالمملكة وتستمر هذه الخصومات حتى يوم ٤ سبتمبر القادم. أحدث عروض الأجهزة الكهربائية من هايبر لولو السعودية أيكون Ikon مروحة دون شفرات مزودة بإضاءة ليد فقط بسعر ٢٤٩ ريال سعودي بدلا من ٣٦٩ ريال سعودي، مروحة مزدوجة قابلة لإعادة الشحن من يونيفرسال Universal من لولو هايبر فقط ٤٩ ريال سعودي بدلا من ٨٩ ريال سعودي.

أيكون مروحة Ikon بوكس ١٢ بوصة بسعر ٩٩ ريال سعودي بدلا من ١١٩ ريال سعودي، مروحة طاولة من أيكون Ikon ١٦ إنش بسعر مميز جدا ١٢٩ ريال سعودي بدلا من ١٤٩ ريال سعودي.

ثم نقدم لكم عرض مميز على مروحة أيكون Ikon للطاولات ١٢ بوصة بسعر ١٣٩ ريال سعودي بدلا من ١٧٩ ريال سعودي، بينما يكون سعر مروحة صندوق من أيكون Ikon ١٠ إنش ٦٩ ريال سعودي بدلا من ٩٩ ريال سعودي.

مروحة دون شفرات مع منقي هواء من أيكون ٣٢ Ikon إنش بسعر ٢٣٩ ريال سعودي بدلا من ٣٤٩ ريال سعودي، مروحة حائط مزودة بريموت تحكم من أيكون Ikon ١٦ بوصة فقط بسعر ١٤٩ ريال سعودي بدلا من ١٨٩ ريال سعودي. خصومات مميزة جدا من هايبر لولو في شهر سبتمبر مروحة كهربائية عمودية من أيكون ٨ بوصة فقط بسعر ١١٩ ريال سعودي بدلا من ١٧٩ ريال سعودي، مروحة برج كهربائية من أيكون بسعر ١٥٩ ريال سعودي بدلا من ٢٧٩ ريال سعودي.

ويقدم لولو هايبر أقوى الخصومات على مروحة كهربائية عمودية من أيكون ١٦ بوصة بسعر ٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٧٩ ريال سعودي.

بينما يكون سعر مروحة أيكون مبردة للهواء بسعر ٤٩٩ ريال سعودي بدلا من ٧٢٩ ريال سعودي، مروحة أيكون مطهرة ومنقية للهواء بسعر ٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٩٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أحدث عروض الأجهزة الكهربائية من هايبر لولو السعودية في سبتمبر القادم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض الأجهزة الكهربائية من هايبر لولو السعودية في سبتمبر القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.