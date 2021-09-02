نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض أسواق التميمي في سبتمبر للحوم والأسماك في المقال التالي

تتميز عروض أسواق التميمي في شهر سبتمبر بمختلف فروعه بالمملكة العربية السعودية بالتميز والتنوع، حيث يقدم كثير من الخصومات على مختلف المنتجات والأسماك واللحوم والفواكه الطازجة والخضروات أيضا، فالتميمي ماركت يعتبر من أقدم وأكبر الهايبر ماركت الموجودة بالسعودية والتي تأسست منذ عام ١٩٤٢ ميلادي. عروض أسواق التميمي في سبتمبر للحوم والأسماك كيلو من صدور الدجاج أوالشيش طاووق متبلة بسعر ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٣.٩٥ ريال سعودي، بينما يكون سعر النقانق إلألماني فقط ٣٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٣.٩٥ ريال سعودي.

ثم يقدم لكم التميمي ماركت بالسعودية كيلو من السجق المصري أو البرجر البقري بسعر ٣٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٥.٦٥ ريال سعودي.

سعر كيلو من كتف لحم خروف بربري فقط ٥٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧٩.٩٥ ريال سعودي، بينما يكون سعر الكيلو من قطع لحم مشكل بربري، بينما يكون سعر الكيلو من لحم البقر البرازيلي بسعر ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٨.٣ ريال سعودي.

كيلو من الروبيان الصغير فقط بسعر ١٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٤.٩٥ ريال سعودي، فالروبيان أو الجمبري من أنواع الأسماك الغنية بالمعادن والفيتامينات، فهو يقوم بتنظيم حركة وعمل الإنزيمات بالجسم وأيضا يحمي الجسم من الأمراض والسرطانات و، بينما يكون سعر الكيلو من ستيك السلمون النرويجي ٦٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨٩.٩ ريال سعودي. أسعار الخضروات والفواكه الطازجة من أسواق التميمي سعر ٤٠٠ جرام من الثوم الصيني ٣.٥ ريال سعودي بدلا من. ٣٩٥ ريال سعودي، فالثوم مفيد جدا لصحة الجهاز الهضمي والأمعاء ويعتبر مضاد حيوي ومضاد للالتهابات طبيعي، كيلو من البطاطا الحلوة بسعر ٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤.٩٥ ريال سعودي.

ويكون سعر الكيلو من الليمون الأخضر بسعر ٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٢.٥ ريال سعودي.

كيلو من البرقوق الأحمر إلأسباني بسعر ٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٩.٩٥ ريال سعودي، بينما يكون سعر الكيلو من اليوسفي ٥.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨.٩٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوي عروض أسواق التميمي في سبتمبر للحوم والأسماك - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي عروض أسواق التميمي في سبتمبر للحوم والأسماك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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