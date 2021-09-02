شوف عروض جرير على الشاشات والجوال واللاب توب تصل ل 65 % خصومات شهر سبتمبر

عروض جرير في السعودية، شركة جرير من الشركات الكبيرة التي تتخصص في بيع كل مستلزمات الدراسة المختلفة والإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى قيام الشركة بضم أقسام جديدة إلى فروعها كل يوم، مثل أجهزة المنزل الحديثة، وتقوم شركة جرير بعمل عروض أسبوعية مختلفة على كل الأقسام المتاحة في الفروع.

عروض جرير اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 66 % أقوى عروض السعودية

عروض جرير السعودية

خصومات جرير في السعودية تقوم شركة جرير بتقديم مجموعة من العروض الأسبوعية المختلفة لكل العملاء، هذه العروض التي تعتبر الأشهر على الإطلاق في المملكة والتي ينتظرها كل العملاء للاستفادة منها والحصول على كل مستلزماتهم من فروع شركة جرير، حيث تقدم هذه العروض خصومات هائلة على كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات التي يتم بيعها في فروع الشركة.

قامت شركة جرير بتأسيس الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بشركة جرير، حيث أنه من خلال هذا الموقع يمكن أن يقوم العملاء بالإطلاع على كل المنتجات والسلع المتاحة في الفروع ومعرفة الأسعار، وأيضاً تقوم الشركة بعمل عروض خاصة للعملاء الذين يقومون بالشراء عبر الموقع.

تخفيضات جرير الأسبوعية

تنزيلات جرير جهاز يوفي فيديو مراقبة الطفل واي فاي 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 649 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم جهاز دي لينك واي فاي مساعد جوجل اتش دي كاميرا 265 ريال سعودي بدلاً من سعر 499 ريال سعودي.

خصومات جرير جهاز يوفي سبيس فيديو كاميرا مراقبة الطفل 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال سعودي.

تخفيضات جرير جهاز ايسون بروجيكتور وسائط متعددة شرائح ال سي 1649 ريال سعودي بدلاً من سعر 2099 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم