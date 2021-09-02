شوف عروض بنده الأسبوعية لشهر سبتمبر 2021 تصل ل 70%

عروض بنده السعودية الأسبوعية لشهر سبتمبر 2021، خصومات بنده السعودية الأسبوعية التي يقبل عليها عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وهذه العروض تساعد الكثير من العملاء الحصول على ما يرغبون من المنتجات والسلع الغذائية وغيرها من السلع الذي يحتاج لها المستهلك بالمملكة، واليوم نقدم إليكم أقوى العروض الأسبوعية المقدمة من قبل هايبر بنده السعودية.

عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات تصل ل 60% ولمدة 10 أيام على جميع المنتجات

عروض بنده الأسبوعية

خصومات بنده السعودية أقوى العروض الأسبوعية التي توفر أنواع عديدة من السلع المختلفة والمتنوعة التي يمكن للجميع الحصول عليها بأقل الأسعار الممكنة والتي تكون في متناول أيدي الجميع ومنها التالي:

عروض بنده اليوم متوفر لدي هايبر بنده رقائق حبوب القمح الكامل الأصلي نستلة فيتنيس 275 جرام بجانب لوح رقائق سعر القطعة 15.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده كما يوجد كرات بطعم الشوكولاتة نسكويك كوكو بفس نستلة 275 جرام سعر القطعة 14.95 ريال سعودي.

سعر حبة عسل روضة النحل 1000 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي، ومتوفر عسل نحل طبيعي ساري 1 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي.

قطعة مرقة دجاج ماجي بسعر 19.95 ريال سعودي.

سعر كيلو مرتديلا بقري قليل الدسك ومتوفر سادة وبالزيتون بيبي بيبي 15.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده السعودية

تنزيلات بنده من أشهر أماكن التسوق في السعودية حيث أنه يوفر الكثير من السلع الغذائية التي يحتاج لها كل منزل ومنها ما يلي: