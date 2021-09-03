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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض عثيم تخفيضات خصومات كبرى الأسبوعية بسعر الجملة عروض مجانية بهدايا في المقال التالي
عروض عثيم ماركت هايبر سعودية، الذي يعد من أشهر الأسواق الكبرى التي تنتشر فروعه في كل مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية وتنتشر في الدول العربية الأخرى أيضا، لما له من تميز في عرض المنتجات التي تلزم كل بيت من مأكولات ومشروبات وأجهزة إلكترونية فيعتبر هايبر عثيم سوق متكامل لكل ما يحتاج إليه المنزل وهو موضع ثقة كبيرة من كافة العملاء التي تتعامل معه، فيوجد كثير من ربات البيوت ومطاعم والمحلات التي تعتمد على عثيم ماركت في شراء مستلزماتها بالجملة خاصة مع أول شهر لوجود عروض وتخفيضات مميزة بأسعار تنافسية، فيلجأ لها الكثير لشراء مقاضيها الشهرية والاستفادة من عروض مخفضة بالعثيم وجمعنا لكم أشهر تلك العروض الأساسية واللازمة في كل منزل فتابعوا معنا.
عروض عثيم اليومية خصومات كبرى
تبدأ العثيم مجلتها الأسبوعية مع بداية الشهر بأقوى تخفيضات وعروض 1+1 مجانا تكتسح منتجات بخصومات لا مثيل لها بشراء كمية من تلك منتجات ومأكولات بسعر جملة كما يمكن شراء كمية كبيرة وأخذها بنصف ثمنها مع عروض العثيم 1+1 مجانا من لحوم ودواجن وألبان وغيرها من مستلزمات المنازل.
عرض عثيم 1+1 مجانا بالتفصيل لكل منتج
مستلزمات الأجبان والألبان عليها عروض كبيرة، مثل 1 كيلو جبن رومي مصري من شركة تشيزا لاند بسعر 49 ريال عليها كيلو جبن رومي هدية، من أفضل أنواع الجبن الرومي المصرية القديمة التي يعرفها الكثير بجودتها وطعمها الرائع.
- كيلو جبن لبنة تشيز لاند كامل الدسم، بسعر 23 ريال معها كيلو آخر هدية بمعنى كيلو تحصل على كيلو آخر مجانا، نوعية اجبان رائعة بطعم مميز.
- كيلو زبدة إماراتي بجودة عالية بسعر 15 ريال سعودي، مجانا كيلو آخر زبدة من نفس المنتج.
عرض جملة عثيم بسعر مخفض مغري
- يعرض العثيم تخفيض كبير على منتجات تباع بالجملة، مثل يتواجد كرتونة دجاج ساديا بسعر 118 ريال سعودي، الدجاج من شركة لاتينا الدجاجة الواحدة بحجم 1100 جرام تحتوي الكرتونة على 10 دجاجات.
- كيس أرز بسمتي من جودان مرة بوزن 10 كيلو جرام، كيس بسعر 26 ريال سعودي، كيس أرز فيتكو سيلا بسمتي وزن 5 كيلو جرام بسعر 23 ريال سعودي.
- زجاجة زيت كبيرة 1800 لتر، من شركة زيت شايني جولد دوار الشمس بسعر 15 ريال سعودي.
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