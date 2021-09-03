نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده المقدمة للتنظيف ومستلزمات الغسيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن شراء المنظفات ومستلزمات أحد أهم الأشياء الضرورية في حياتنا ونحرص دائماً على شراء أفضل تلك المنتجات وتقدم أسواق هايبر بنده كافة مستلزمات التنظيف والتطهير التي يحتاج إليها كل بيت كما تحرص على تقديم تلك العروض و المنتجات مع الكثير من الخصومات التي توفرها بنده ومن خلال هذا المقال نقدم لكم آخر عروض هايبر بنده على المنظفات ومستلزمات الغسيل.

عروض هايبر بنده على المنظفات

تقدم أسواق هايبر بنده الكثير من أنواع المنظفات المختلفة حيث تقدم داخل عروضها المنتجات التالية:

مطهر ومعقم ومضاد للجراثيم بنده 500 مل 1+1 بسعر 18.75 ريال سعودي بدلاً من 37.50 ريال.

سائل مطهر بنده 5 لتر بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 28.95 ريال.

منعم الاقمشه بنده 4 لتر بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 28.50 ريال.

سائل غسيل الصحون بنده 1 لتر 2 حبة بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 24.5 ريال.

مناديل للحمام بنده 8 لفات بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ومناديل للحمام بنده 12 لفة بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال.

منظف متعدد الاستعمالات بنده 2 كيلو بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 20.95 ريال.

سائل غسيل الصحون فيري بلس 800 مل بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال وسائل غسيل الصحون فيري 1 لتر بسعر 11.50 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال وسائل غسيل الصحون مضاد للبكتيريا لوكس صن لايت 1250 مل بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال وسائل غسيل الصحون بريل بسعر 10.95 ريال سعودي.

كما يوجد منظف الحمام كلوركس وسائل مطهر كلوركس ومطهر داك ومنظف فانيش ومنظف الحمامات هاربيك ومنظف ومعقم ديتول ومنظف الأرضيات ديتول ومطهر ديتول والكثير من أنواع المنظفات المختلفة.

عروض هايبر بنده لمسحوق الغسيل

يوجد الكثير من أنواع مسحوق الغسيل التي يقدمها هايبر بنده بالعروض ومنها مسحوق غسيل مركز اريال 4.5 / 5 كيلو بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال ومسحوق غسيل مركز برسيل 6.8 كيلو بسعر 43.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال ومسحوق غسيل أومو مركز للغسلات التي تعبأ من فوق بسعر 30.95 ريال سعودي بدلاً من 40.95 ريال ومسحوق غسيل بونكس مركز 5 كيلو بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 45.95 ريال ومسحوق غسيل موبي 10 كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 80.95 ريال ويوجد كبسولات تايد واريال 22 كبسولة بسعر 28.95 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال ومنظف برسيل باور جل وشاور غسيل العباية تايد مع داوني وغيرها من المنظفات الأخري مثل أكياس النفايات ومفارش للسفرة وورق ومناديل للحمام والمطبخ وغيرهم.

عروض مستلزمات العناية الشخصية

يوجد الكثير من أنواع مستلزمات العناية الشخصية حيث يوجد مجموعة كبيرة من أنواع الشامبو للشعر والجسم وشاور الاستحمام وصبغات للشعر وأدوات العناية بالبشرة من غسول ومقشر ومزيل المكياج.

أسعار هواتف هواوي في مكتبة جرير ومتطلبات الشراء من المكتبة