شوف عروض بنده اليوم الأجهزة الإلكترونية والجوالات بأفضل الأسعار

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم الأجهزة الإلكترونية والجوالات بأفضل الأسعار، كتالوج هايبر بنده الأسبوعي دائمًا غني بالعروض والتخفيضات المميزة جداً، حيث أن سلسلة متاجر بندة بالمملكة السعودية تعد في المرتبة الأولي في مجال البيع بالتجزئة، ويعود ذلك إلى أنها تعمل بيع كل ما يبحث عنه المواطن سواء سلع غذائية أو أدوات منزلية، وأيضًا أجهزة كهربائية وهواتف ذكية.

عروض بنده اليوم الأجهزة الإلكترونية والجوالات بأفضل الأسعار

إذا كنت تبحث عن أجهزة المطبخ المنزلية أو هاتف محمول بأجود المواصفات وبأقل سعر في الأسواق لن تجد أفضل من العروض والتخفيضات المميزة التي يقدمها هايبر بنده، ونحن اليوم اخترنا لكم من كتالوج عروض بنده الأسبوعي أفضل على الأجهزة الكهربائية والجوالات مع الصور.

عروض الأجهزة الكهربائية وشاشات سمارت

تقدم شركة بندة عروض وتخفيضات رائعة على أجهزة المطبخ الصغيرة، والأجهزة الكهربائية المنزلية، كما تقدم تخفيضات كبري الشاشات السمارت بمقاسات إمكانيات مختلفة.

تقدم شركة بندة كيتشن ماشين باللون الأبيض ماركة ارايتي، بسعر 149 ريال بدلاً من سعر 285 ريال.

وأيضًا مكنسة باللون الأسود ماركة كليك اون، بسرعة 1600 واط وبسعة 18 لتر، 149 ريال بدلاً من 269 ريال.

وكبة لتقطيع وفرم الخضروات والفاكهة واللحوم، ماركة مولينكس، بسعر 119 ريال بدلاً من 209 ريال.

جهاز كهربائي لقلي الطعام بدون زيت، باللون الأسود، بسعة 2 لتر ماركة كولين، بسعر 119 ريال بدلاً من 265.

و تقدم أيضًا شاشة سمارت ماركي أي تي سي، مقاس 55 بوصة ، بسعر 1599 ريال بدلاً من 1971 ريال.

وجهاز تلفاز ماركة سكاي وورث، مقاس 65 بوصة، بسعر 2699 ريال بدلاً من 3499 .

كما يمكنك شراء تلفزيون ماركة سكاي وورث، مقاس 43 بوصة، بسعر 959 ريال بدلاً من سعر 1199 ريال.

عروض وتخفيضات الموبايلات من بنده

إذا كنت تريد التخلص من الهاتف القديم وشراء هاتف جديد أو إذا كنت تريد تقديم هدية قيمة إلى شخص ما لن تجد أفضل من الهاتف المحمول كهدية مميزة، ولذلك تقدم لك شركة هايبر بنده تخفيضات تنافسية على أفضل مجموعة من الهواتف الذكية لديها.

يمكنك الآن مع شركة بندة الحصول هاتف ذكي ماركة شياومي ريدمي 9 تي، الجيل الرابع يدعم 2 شريحة، بسعر 599 ريال بدلاً من 689 ريال.

وهاتف ماركة فيفو واي 51، بسعر 929 ريال بدلاً من سعر999 ريال.

هاتف ماركة لينوفو كي 13، بسعر 349 ريال بدلاً من 449 ريال.

وهاتف فيفو واي 20 بسعر 599 ريال بدلاً من سعر 669 ريال.

هكذا نكون قدمنا عروض بنده اليوم الأجهزة الإلكترونية والجوالات بأفضل الأسعار.