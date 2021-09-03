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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وأقوى التخفيضات على السلع المستوردة من هايبر بنده في المقال التالي
عروض بنده تفاجئ العملاء من جديد بتخفيضات خاصة على العديد من الأصناف المستوردة. كما يحتوي بروشور العروض على التخفيضات الأسبوعية التي يقدمها هايبر بنده لعملائه على مئات المنتجات من السلع التموينية والأجهزة الكهربية والجوالات وغيرها. فضلاً عما تقدمه panda من خصومات كبيرة تحت عنوان ضمان أقل سعر. حيث يمكن لأي متسوق استرداد عشرة أضعاف سعر المنتج نقداً إذا وجده في مكان آخر بسعر أقل من سعره في بنده.
عروض بنده على المنتجات الألمانية
تستمر عروض هايبر بنده على المنتجات المستوردة ابتداءً من يوم الأربعاء 24 من محرم وحتى يوم الثلاثاء 30 محرم.
- الآن يمكنك الاستمتاع بشراء المنتجات الأمانية بخصومات كبيرة من hyper panda. حيث يمكنك شراء خبز ميني باجيتي الخالي من الغلوتين دكتور شاور وزن 150 جرام والحصول على خصم بقيمة 4 ريالات. يعرض المنتج الآن بسعر 15.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.
- اشتري خبز شيباتا أو راستيسي الخالي من الجلوتين دكتور شاور الألماني. وزن الكيس 200 جرام بسعر 18.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال واحصل على خصم بقيمة 4 ريال.
- دكتور شاور فوسيلي خالي من الجلوتين وزن الحبة 250 جرام بسعر 13.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.
- بانيه دكتور شاور الألماني الخالي من الجلوتين وزن الحبة 1020 جرام بسعر 29.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.
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- خبز بون ماتيا الخالي من الجلوتين وزن 200 جرام بسعر 17.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.
- شراب عنب أحمر فينولا زجاجة 250 مل بسعر 21.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.
Hyper panda offers العروض على المنتجات الإيطالية
- احصل على كرتون من المياه المعدنية الطبيعية أكوا بانا الإيطالية الذي يحتوي على 24 عبوة سعة 330 مل. مقابل 77.95 ريال بدلاً من 108 ريال واستفد من توفير بقيمة 30.05 ريال.
- اصنعي اشهى وصفات المعكرونة الإيطاتلية مع مكرونة لاموليزانا المصنوعة من القمح الكامل وزن الحبة 500 جرام. سعر الحبتان 11.95 ريال بدلاً من 19 ريال.
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- اشتري حبة من لازانيا لاموليزانا وزن 500 جرام واحصل على الثانية مجاناً مقابل 14.95 ريال بدلاً من 29.90 ريال.
- مكرونة لاموليزانا وزن الحبة 500 جرام يمكنك الآن الحصول على حبتين مقابل 9.95 ريال بدلاً من 15.90 ريال.
- احصل على 2 حبة من مكرونة عضوية 1881 وزن الحبة 500 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 19.90 ريال.
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