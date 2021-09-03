شوف عروض بنده وأقوى التخفيضات على السلع المستوردة من هايبر بنده

عروض بنده تفاجئ العملاء من جديد بتخفيضات خاصة على العديد من الأصناف المستوردة. كما يحتوي بروشور العروض على التخفيضات الأسبوعية التي يقدمها هايبر بنده لعملائه على مئات المنتجات من السلع التموينية والأجهزة الكهربية والجوالات وغيرها. فضلاً عما تقدمه panda من خصومات كبيرة تحت عنوان ضمان أقل سعر. حيث يمكن لأي متسوق استرداد عشرة أضعاف سعر المنتج نقداً إذا وجده في مكان آخر بسعر أقل من سعره في بنده.

عروض بنده على المنتجات الألمانية

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الآن يمكنك الاستمتاع بشراء المنتجات الأمانية بخصومات كبيرة من hyper panda. حيث يمكنك شراء خبز ميني باجيتي الخالي من الغلوتين دكتور شاور وزن 150 جرام والحصول على خصم بقيمة 4 ريالات. يعرض المنتج الآن بسعر 15.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

اشتري خبز شيباتا أو راستيسي الخالي من الجلوتين دكتور شاور الألماني. وزن الكيس 200 جرام بسعر 18.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال واحصل على خصم بقيمة 4 ريال.

دكتور شاور فوسيلي خالي من الجلوتين وزن الحبة 250 جرام بسعر 13.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

بانيه دكتور شاور الألماني الخالي من الجلوتين وزن الحبة 1020 جرام بسعر 29.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.



خبز بون ماتيا الخالي من الجلوتين وزن 200 جرام بسعر 17.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

شراب عنب أحمر فينولا زجاجة 250 مل بسعر 21.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

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