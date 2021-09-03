نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
تصفيات أسبوعية من بنده السعودية احصل على أقوى عروض بنده بأعلى الخصومات يأتيكم سوبر ماركت بنده بصفقة كبيرة ومميزة مستمرة معكم حتى نهاية الشهر، حيث يمكن لكل زائر وعميل الحصول على المنتج الذي يرغب به مع الحصول على أفضل العروض والخصومات التي لا تنتهي، يضم بنده مجموعة من المنتجات المستوردة والمحلية فكل ما يحلو للمستهلك يمكنه الحصول عليه بسهولة جداً.
عروض بنده الأسبوعية
يقدم لكم هايبر بنده أفضل العروض على جميع السلع والمنتجات المتاحة لديها والذي يمكن الحصول لها على الفور فمنها:
- لا يمكن طهي الطعام بدون استعمال زيت دوار الشمس هناء المقدم من بنده بسعر 18.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي.
- كذلك استعمال كل بيت لأرز مرة بسمتي أبو كأس 5 كيلو بسعر 25.95 ريال بدلاً من أن يكون بـ 42.50 ريال سعودي.
- أما عن صدور دجاج ساديا طرية 2 كيلو بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 58.95 ريال سعودي.
- حليب مجفف كامل الدسم نيدو العبوة 2.5 كيلو جرام بسعر 53.95 ريال بدلاً عن 92.95 ريال سعودي.
أفضل خصومات هايبر بنده لشهر سبتمبر
ينتظر عملائنا الكرام بكل لهفة العروض الذي يقدمها هايبر بنده باستمرار لكونها عروض متجددة ومتنوعة دائماً وهذا يجعلهم ينتظرون الأول من كل شهر لتعرف على العروض ومنها التالي:
- نقدم لكم لحم مفروم برازيلي بأعلى جودة الكيلو منه بسعر 28.95 ريال سعودي.
- أما الاسكلوب البقري البرازيلي فالكيلو منه بسعر 39.95 ريال سعودي.
- ويكون سعر كيلو فخذ خروف استرالي بالعظم 43.95 ريال سعودي.
- كما متوفر في بنده كيلو من الكفتة البقري البرازيلي بسعر 28.95 ريال سعودي.
- ويقدم لكم موزة غنم بالعظم استرالي سعر الكيلو 52.95 ريال سعودي، ويكون سعر كيلو فخذ خروف استرالي بدون العظم 69.95 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.