شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية

تصفيات أسبوعية من بنده السعودية احصل على أقوى عروض بنده بأعلى الخصومات يأتيكم سوبر ماركت بنده بصفقة كبيرة ومميزة مستمرة معكم حتى نهاية الشهر، حيث يمكن لكل زائر وعميل الحصول على المنتج الذي يرغب به مع الحصول على أفضل العروض والخصومات التي لا تنتهي، يضم بنده مجموعة من المنتجات المستوردة والمحلية فكل ما يحلو للمستهلك يمكنه الحصول عليه بسهولة جداً.

عروض بنده الأسبوعية

يقدم لكم هايبر بنده أفضل العروض على جميع السلع والمنتجات المتاحة لديها والذي يمكن الحصول لها على الفور فمنها:

لا يمكن طهي الطعام بدون استعمال زيت دوار الشمس هناء المقدم من بنده بسعر 18.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي. كذلك استعمال كل بيت لأرز مرة بسمتي أبو كأس 5 كيلو بسعر 25.95 ريال بدلاً من أن يكون بـ 42.50 ريال سعودي. أما عن صدور دجاج ساديا طرية 2 كيلو بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 58.95 ريال سعودي. حليب مجفف كامل الدسم نيدو العبوة 2.5 كيلو جرام بسعر 53.95 ريال بدلاً عن 92.95 ريال سعودي.

أفضل خصومات هايبر بنده لشهر سبتمبر

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