طريقه جبارة لتنظيف الغسالة الاتوماتيك والقضاء على الرائحة الكريهة في 5 دقايق فقط

تنظيف الغسالة الاتوماتيك والقضاء على الرائحة الكريهة في 5 دقائق فقط، تحتاج الغسالة أوتوماتيكي للتنظيف من وقت إلى آخر وخاصة عند الشعور بتغيير في رائحة الملابس أو عدم نظافة الملابس جيدًا كما هو المعتاد فتحتاج الغسالة إلى التنظيف في الحال والتخلص من الرواسب التي تراكمت بداخلها والناتجة من الملابس فتابعوا معنا لنتعرف على طرق تنظيف الغسالة.

تنظيف الغسالة الاتوماتيك والقضاء على الرائحة بملح الليمون

ويعد ملح الليمون من المواد الهامة التي تستخدم في التنظيف فهو يساعد على التخلص نهائيًا من الرواسب والمواد

الجيرية المتراكمة والنسبة الحمضية فيه تساعد على التخلص من البكتريا فيجب اتباع الخطوات التالية لتنظيف الغسالة:

يتم اختيار برنامج في الغسالة للملابس شديدة الاتساخ وفي درجة حرارة عالية

يتم مزج كوب من ملح الليمون مع بيكربونات الصوديوم و نضعها في درج المسحوق ويتم تشغيل الغسالة.

هذه الطريقة يجب تكريرها شهريًا للتخلص من الرواسب باستمرار.

تنظيف الغسالة الاتوماتيك باستخدام الخل وبيكربونات الصوديوم

يتم مزج كوب من الخل مع بيكربونات الصوديوم.

ونقوم بعمل دورة طويلة لغسيل الملابس بدرجة حرارة 90%.

و يتم وضع جزء من الكمية من خلال درج المسحوق في بداية دورة الغسيل وعند دورة الشطف يوضع باقي الكمية.

كما يتم التخلص من جميع الرواسب الموجودة والروائح الكريهة وعودتها كما كانت.

سوف تلاحظين نتيجة مبهرة في تنظيف الثلاجة .

تنظيف الغسالة الاتوماتيك من الخارج

يتم رش كمية من الخل على سطح الغسالة الخارجي للتخلص من البقع وتلميع الغسالة.

ويجب دعك الغسالة برفق باستخدام قطعة من الإسفنج تم بلها حتى لا يتسبب في وجود أي خدش بها.

ويتم تجفيف الغسالة جيدًا بقطعة قماش.

يمكن أيضًا أي نوع من المسحوق لتنظيف الغسالة من الخارج وتلميعها ولكن لابد أن يكون مخفف بالماء حتى لا

يؤثر على المادة المطلي بها الغسالة حيث تحتوي مواد التنظيف على مواد كيميائية بداخلها.

أهم النصائح لتنظيف الثلاجة :-