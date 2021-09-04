شوف أقوي العروض والخصومات من مهرجان الذويقة من بنده وهايبر بنده 1 سبتمبر

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أقوي العروض تقدمها مجموعة شركات بنده وهايبر بنده ماركت ولعشاق الطبخ والتذوق بأنتظاركم في أكبر مهرجان الذويقة بجميع الفروع بالسعودية. وتوفر لعملائها أكبر وأضخم العروض بخصومات هائلة بدء من يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021 حتي 7 سبتمبر 2021 الموافق 24 محرم 1442 هـ أو حتي نفاذ الكمية ،في جميع فرع الهايبر ماركت. مهرجان الذويقة من بنده وهايبر بنده مدة العرض أسبوع كامل من أصدار المجلة يتوافر تشكيلة متنوعة على منتجات البقالة والسلع الغذائية المتنوعة والمختلفة وخصومات رائعة على اللحوم والدواجن المبردة وتتوافر أيضا تشكيلة متنوعة من المكسرات، متوافر أيضاً مخبوزات طازجه يومياً وخبز عربي بقسم المخبوزات، ومتوفر أيضا مجموعة متنوعة من شركة المراعي. متوفر بالبريوش عرض زيت دوار الشمس أحصلي عليه وحافظي على سلامة عائلتك وبالأخص أطفالك وحمري لهم ألذ وأطعم بطاطس مقرمشة التي يفضل تناولها الجميع بزيت صحي ومضمون زيت داور الشمس هناء (2×1.5 لتر) للحبة الواحدة ب 18.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي وفري ودبري 11 ريال سعودي.

عبوة ترويجية من شركة المراعي تقدم لكي سيدتي عرض خاص جبنة شيدر قابلة للدهن (2×900 جرام) أصنعي لأطفالك أشهي السندوتشات والمعجنات والبيتزا ب 30.95 ريال سعودي بدلا من 44.95 ريال سعودي وفري ودبري 14 ريال سعودي.

متوفرة أيضا بالعرض عبوة ترويجية أخري لتصنعي لضيوفك ألذ الحلويات المحشية والمقبلات الشهية من كنافة، قطايف ومعجنات، جبنة كريم مظبوخ المراعي (2×900 جرام) ب 30.95 ريال سعودي بدلا من 47.95 ريال سعودي وفري ودبري 17 ريال سعودي.

سارعي بشراء أرز مزة الهندي بسمتي أبو كاس 5 كيلو للكيس أصنعي ألذ كبسة لحم أو دجاج ب 25.95 ريال سعودي بدلا من 42.50 ريال سعودي وفري ودبري 16.55 ريال سعودي.

جهزي لعائلتك أطعم شاورما أو معكرونة بقطع صدور الدجاج مع الصوصات المفضلة أو معكرونة بالبشاميل الشهية صدور دجاج طرية ساديا 2 كيلو للكيس ب 37.95 ريال سعودي بدلا من 58.95 ريال سعودي وفري ودبري 21 ريال سعودي.

حافظي على بناء جسم أطفالك بكل صحي وأشتري لهم حليب نيدو مجفف كامل الدسم للحبة الواحدة 2.5 كيلو ب 53.95 ريال سعودي بدلا من 92.95 ريال سعودي وفري ودبري 39 ريال سعودي. طبق أفخاد دجاج اليوم كاملة فاخر طازج 900 جرام ب 9.95 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال سعودي وفري ودبري 9.55 ريال سعودي.

طبق قطع دجاج متنوعة اليوم 910 جرام ب 10.25 ريال سعودي بدلا من 14.50 ريال سعودي وفري ودبري 4.25 ريال سعودي.

فيلية صدور الدجاج فقيه 500 جرام ب 16.50 ريال سعودي بدلا من 20.75 ريال سعودي وفري ودبري 4.25 ريال س عمر شويل - جدة أقوي العروض والخصومات من مهرجان الذويقة من بنده وهايبر بنده 1 سبتمبر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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