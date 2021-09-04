شوف خصومات وعروض اكسترا الاسبوعية بالسعودية على الجوالات 70%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا على الجوالات المحمولة واكسسورتها، تقدم إليكم اكسترا عروض على جميع اكسسوارات الهواتف المحمول وجميع الإلكترونيات مع العلم أن الأسعار المتقدم إليكم من اكسترا لا يوجد مثيل لها في باقي المتاجر الأخرى فالعروض تشمل على السماعات والشواحن المتنقلة وكافة الاكسسوارات فما عليكم الآن سوى التوجه إلى اكسترا والاستفادة من عروضها وخصوماتها التي لا حد ولا نهاية لها.

عروض اكسترا على اكسسوارات هواتف المحمول:

تقدم إليكم اكسترا أقوى الخصومات على جميع اكسسوارات هواتف المحمول من سماعات لاسلكية لشواحن لغيرهم الكثير من الأدوات وإليكم في السطور الآتية أهم العروض المتوفرة إليكم من اكسترا:

سماعات أبل اير بودز بغطاء شحن الجيل الثاني.

هواوي فريبدز برو في اكسترا.

شاحن متنقل من سامسونج بسعة 10000 مل أمبير فقط بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 138 ريال سعودي.

ساعة أبل 6 الذكية باللون الأحمر متوفرة بسعر 1449 ريال سعودي.

ساعة ذكية من هواوي فيت بسعر 369 ريال سعودي.

خصومات اكسترا على التابلت:

من المميزات التي تتمتع بها اكسترا هي توفيرها لعروض على كافة أجهزة هواتف المحمول بالإضافة للإلكترونيات ومن بين الأجهزة التي يتوفر عليها العرض أجهزة التابلت وإليكم أبز عرض اكسترا على التابلت:

تابلت هواوي matepad pro 4G بسعة 256 جيجا بايت متوفر بأربعة جيجا رام بسعر 2199 ريال سعودي. تابلت سامسونج S7، شبكة 4G، سعة 128 جيجابايت، 6 جيجا رام.

تنزيلات وخصومات هائلة اكسترا:

فإذا كنتم في حاجة للحصول على أي جهاز من الأجهزة السابقة بأسعار مناسبة يمكنكم في أي وقت التوجه إلى اكسترا والاستفادة من عروضها وخصوماتها التي تناسب الجميع.

تخفيضات اكسترا:

تشمل تخفيضات اكسترا المزيد من الساعات الذاكية التي تتسم بمقاومتها للمياه وتساعدكم في التعرف على أخبار صحتكم فيمكن من خلالها التعرف على نبضات القلب وتلقي إشعارات في حالة ارتفاع أو انخفاض معدل القلب وإليكم أبرز عروض اكسترا على الساعات الذكية:

ساعة أبل 6 الذكية متوفرة باللون الأحمر. ساعة ذكية من هواوي فيت.

فأن الساعات التي تقدمها إليكم اكسترا من ماركات عالمية وجميعها تتسم بمميزات فائقة فتأكدوا أن اكسترا هي المكان الصحيح والآمن لشراء كل ما يلزمكم.