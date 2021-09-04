شوف عروض ساكو اليوم بخصومات على مستلزمات المنزل لفترة محدودة وأفضل سعر في saco

نقدم لكم أفضل الحلول لتجديد المنزل بأقل التكاليف وتجهيزه بكافة المستلزمات، وذلك من خلال عروض ساكو التي بها أفضل المنتجات بأفضل سعر، بالإضافة إلى قطع أثاث وديكورات في آنٍ واحد، وكل المنتجات التي تحتاجونها يُقدمها ساكو saco في عروض العودة إلى المدارس، وبها ستجدون وحدات التخزين، تشكيلة متنوعة من المكاتب، الأرضيات بأنواعها، بخصومات هائلة على أسعار المنتجات ولفترة محدودة من ساكو اون لاين.

عروض ساكو اليوم

لمن يبحث عن تجديد ديكور المنزل بأقل التكاليف نقدم لكم الأرضيات الخشبية بألوان عديدة من ساكو بسعر لا مثيل له ومميزات رائعة، فعلى سبيل المثال يُمكن تركيبها بسهولة، بالإضافة إلى ذلك أن هناك خدمة توصيل منزلي وتركيب للأرضيات طوال فترة عروض ساكو حتى يوم 18 سبتمبر، كما توجد أرضيات إيفا العملية للغاية باللونين الأصفر والأخضر، وتتنسم بكونها سهلة التنظيف، وننتقل إلى الأرضيات المطاطية متعددة الاستخدامات التي يوفرها لنا ساكو السعودية بخصومات على أسعارها.

أرضية أيفا 5 قطع بسعر 69.75 ريال سعودي بدلًا من 75.75 ريال سعودي

صندوق من الأرضيات الخشبية يحتوي على 2.39 متر مربع منها، بسعر 36 ريال سعودي بدلًا من 39.25 ريال سعودي.

ارضية مطاطية عبارة عن 4 قطع، بسعر 89.75 ريال سعودي بدلًا من 99.75 ريال سعودي.

عروض ساكو على مستلزمات المنزل

مكاتب الكمبيوتر واللابتوب من ضمن عروض ساكو السعودية، وتعتبر المكاتب من القطع الضرورية في المنزل، حيث تتميز بتعدد استخداماتها سواء بالنسبة إلى وضع الأجهزة الإلكترونية عليها أو لاستخدامها في وضع الأشياء الأخرى مثل الكتب، وعند تزيين المكتب بديكورات بسيطة مثل مزهرية أو مصباح جميل الشكل، سيصبح المكتب بمثابة قطعة ديكور تضفي جمالًا إلى الغرفة، وتتوافر إمكانية طي المكتب أو تعديل طوله حسب الوضعية المناسبة لك.

مكتب كمبيوتر قابل للطي بسعر 159 ريال سعودي بدلًا من 199.75 ريال سعودي.

طاولة لابتوب بقاعدة قابلة للتعديل، بسعر 99 ريال سعودي.

مكتب للكمبيوتر بالإضافة إلى وحدة تخزين للكتب مكونة من 4 أرفف، بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 599.50 ريال سعودي.

ساكو saco

إليكم عروض وحدات التخزين الخشبية المخصصة لتخزين الأغراض بها، والمزودة بأبواب أيضًا منعًا لوصول الأتربة إلى الأغراض، ومتوافرة بأحجام مختلفة بدايةً من خزانة ذات بابين وحتى خزانة مزودة بأربعة أبواب، وبالنسبة إلى وحدات العرض يوجد منه أشكال عديدة وألوان مختلفة، وبأسعار رائعة طوال فترة خصومات ساكو.