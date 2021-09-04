شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت اليوم الأوفر وخصومات هائلة على جميع المنتجات المختلفة

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عروض لولو هايبر ماركت اليوم تقدم أقوى العروض بتخفيضات هائلة على جميع المنتجات. كما تنتشر أسواق لولو في كثير من الدول المختلفة وتقدم مجموعة رائعة من المنتجات كالسلع الغذائية التي لا غني عنها في أي بيت. كما تنفرد LULU Hyper Markets بعرض أكبر وأقوى الصفقات على مختلف الأجهزة تحت شعار عروض تحطيم الأسعار. أقوى عروض لولو هايبر ماركت على السلع الغذائية احصلي عزيزتي الأم على أفضل أنواع اللحوم من LULU لحم بقري هندي، سعر الكيلو 26.90 ريال بدلاً من 35.95 ريال سعودي، واستمتعي بخصم 9.05 ريال عند الشراء.

اشتري انتاج قطع دجاج مشكلة وزن 900 جم، وقومي بعمل وصفات مختلفة باستخدام قطع الدجاج المتنوعة. بسعر 7.50 ريال بدلاً من 12.10 ريال سعودي.

أما في الأسماك يكمنك شراء روبيان ضغير، وصنع ألذ وصفة غداء وهي مكرونة بالجمبري والصوص الأبيض، الكيلو بسعر 11.90 ريال بدلاً من 18.95 ريال سعودي. تخفيضات وصفقات لولو هايبر ماركت الكبرى على الأجهزة الإلكترونية تقدم لولو خصومات وتخفيضات قوية على مختلف الأجهزة كالهواتف والأيفون وغيره. ابل ايفون 12 برو ماكس، بشاشة مقاسها 6.7 بوصة، ودقة الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل. بالإضافة لدقة الكاميرا الخلفية 12+12+12 ميجا بكسل. كما أن مساحة التخزين الداخلي كبيرة 256 جيجا بايت، وسعة الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت رام. ونظام التشغيل للأيفون هو ios. سعر الأيفون 4999 ريال بدلاً من 5699 ريال سعودي، ووفر 700 ريال سعودي.

احصل على هاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الترا، بشبكة 5G، وشاشة مقاسها 6.8 بوصة. ورام مساحته 12 جيجا بايت رام، وأكبر مساحة ذاكرة داخلية 512 جيجا بايت، وبطارية 5000 مللي أمبير. كما أن دقة الكاميرا الخلفية 108+10+10+12 ميجا بكسل، ودقة الأمامية 40 ميجا بكسل، ويعمل بنظام أندرويد. بسعر 4999 ريال بدلاً من 5899 ريال سعودي، ووفر 900 ريال. هذا الهواتف من أفضل الأنواع وينصح به من هم عشاق الألعاب أو من لديهم الكثير من الأعمال ويحتاجون لمساحات كبيرة للتخزين. خصومات LULU Hyper Markets الأوفر على الأجهزة الكهربائية والمنزلية للحصول على عصير رائع لمنع العطش في حر الصيف، قم بشراء جهاز ماجيك بوليت صانع العصائر، بقوة 400 واط. بسعر 99 ريال بدلاً من 206 ريال، بخصم يتعدى 50% أي 107 ريال. احصل على خصم يتعدي نصف الثمن على تشيلو طقم عشاء، مكون من 21 قطعة متنوعة. بسعر 69 ريال بدلاً من 155 ريال سعودي، بخصم 86 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر ماركت اليوم الأوفر وخصومات هائلة على جميع المنتجات المختلفة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت اليوم الأوفر وخصومات هائلة على جميع المنتجات المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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