شوف عروض الثلاث أيام من نستو فيلاجو مول البطحاء من 5 سبتمبر حتي 7 سبتمبر

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يقدم نستو هايبر ماركت الرياض وبريدة عروض وخصومات لمدة ثلاث أيام متواصلة من الأحد حتي الثلاثاء بتاريخ 5 سبتمبر 2021 حتي 7 سبتمبر2021 الموافق 28 محرم 1443 هـ في منتصف الأسبوع أو حتي نفاذ الكمية وتوفر كل احتياجاتك الأسر السعودية على مدار الأسبوع بسلع غذائية مختلفة والشراء بالجملة ليس متوفر بهذا العرض وتقدم بالمجلة الأسبوعية عروض وتخفيضات بنصف الثمن على الملابس والأحذية من نستو. كثير من العملاء تبحث عن العروض التي تناسبها وتناسب الظروف المعيشية، متوفر بالمجلة أنواع مختلفة من الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وأدوات التجميل حريمي ورجالي ولعب الأطفال، الجوالات المحمولة وبعض المنتجات يمكن شرائها بكارت الأتمان أنعام للحصول على خصم مميز لحامله. أشتري أرز بسمتي روز الهند 5 كيلو جرام واحصلي على خصم مميز من بطاقة أنعام ب 24.95 وسعر العرض داخل المجلة ب 26.95 ريال سعودي بدلا من 39. 95 ريال سعودي واصنعي لعائلك أشهي كبسة سعودي.

حضري لعائلتك أصناف وأكلات كثيرة من الجمبري منها رز بالجمبري شوربة سي فود مكرونة بالجمبري جمبري حجم كبير 1 كيلو ب27.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي.

أبدئي صباحك بتناول كوب من نسكافيه جولد وزن 190جرام ب 17.95 بدلا من 29.95.

استفادي بشراء عرض كيس بطاطس وقدمي لعائلتك أكلات متنوعة من البطاطس وأفضلهم لهم البطاطس المقرمشة المحمرة سعر الكيس ب 4.95 ريال سعودي بدلا من 6.95 ريال سعودي.

حافظي على ملابس عائلتك من تلف المساحيق الأخر واستعملي أريال صابون غسيل 2.50 كيلو جرام ب 19.95 بدلاً من 46.95 ريال سعودي.

قدمي لأطفالك عصائر ومشروبات بيور طبيعية من فاكهة طبيعية وأشتري رمان مصري الكيلو ب 3.95 ريال سعودي بدلا من 6.95 ريال سعودي وجهزي أشهي سلطات بابا غنوج وزينيها بحب الرمان.

تبلى الدجاج واصنعي حفلة شواء لهم وتفنني بإضافة التوابل المنكهة التي تميز طعامك عن الآخرين وقدمي لهم ألذ فراخ مشوية أو مقليه كالجاهزة خيريهم بأي وجبه يفضلونها أشتري أنتاج دجاج مجمد ( 10× 600) جرام ب 69.95 ريال سعودي بدلا من 92.95 ريال سعودي.

أشتري الصافي حليب كامل الدسم 12× 1.12 ب 34.95 ريال سعودي بدلا من 57.00 ريال سعودي.

حافظي على صحة عائلتك وجنبيهم من الإصابة بمرض الكوليسترول واستخدمي في طهيك شروق زيت دوار الشمس ٣ لتر ب 20.95 بدلا من 28.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض الثلاث أيام من نستو فيلاجو مول البطحاء من 5 سبتمبر حتي 7 سبتمبر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الثلاث أيام من نستو فيلاجو مول البطحاء من 5 سبتمبر حتي 7 سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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