شوف عروض بنده اليوم hyper panda مهرجان الذويقة للاغذية من اللحوم والدجاج واحدث عروض هايبر بنده

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم hyper panda في مهرجان الذويقة بتطرحها عليكم اسواق بنده بأرخص اسعار الاغذية من اللحوم والدجاج مع احدث عروض هايبر بنده panda ، وهذا على منتجات متنوعة من مختلف شركات الأغذية، حيث تصدر مجلة بنده كل أربعاء بخصومات جديدة على كل مستلزمات المنزل من أغذية وأجهزة ومنسوجات.

عروض بنده اليوم hyper panda مهرجان الذويقة للاغذية من اللحوم والدجاج واحدث عروض هايبر بنده

تخفيضات بنده هذا الأسبوع تم إطلاقها تحت اسم مهرجان الذويقة للأغذية وتضم الخصومات منتجات متنوعة من اللحوم والدجاج من شركات شهيرة في متاجر السعودية ، مثل امريكانا ، وساديا، واليوم، وفقيه، والكبير، حيث تستمر الخصومات حتى مساء يوم الثلاثاء 30 محرم 1443، الموافق 7 سبتمبر 2021.

عروض بنده

تقدم لكم شركة اليوم العديد من منتجات الدجاج التي تصلح لكافة الوجبات المنزلية الشهية، ومتاح على عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم منتجات دجاج اليوم من فيليه صدور الدجاج و أفخاذ وقطع الدجاج، وهذا بأسعار مخفضة نعرضها لكم في التالي.

هايبر بنده

في التالي خصومات بنده اون لاين على دجاج ساديا sadia المتنوعة من شاورما وصدور الدجاج، وكذلك الدجاج السريع التحضير المطهو للوجبات السريعة، بالإضافة إلى بعض منتجات اللحم البقري من البرجر، مع منتجات الخضراوات المجمدة ذات الجودة العالية.

hyper panda

دجاج بروستيد بسعر 30.95 ريال سعودي بدلًا من 35.95 ريال سعودي.

خضار مشكل عدد 2 عبوة بسعر 7.95 ريال سعودي حصريًا من اسواق هايبر بنده السعودية.

دجاج شاوما ساديا وزن 2.5 كيلو جرام بسعر 64.95 ريال سعودي بدلًا من 68.95 ريال سعودي.

عرض على دجاج مجمد وزن 1400 جرام بسعر 136.95 ريال سعودي بدلًا من 174.95 ريال سعودي.

بنده

يعرض لكم هايبر بنده أون لاين منتجات شركات كثيرة من أشهرها أغذية أمريكانا americana والكبير،حيث تعد شركة امريكانا من شركات الأغذية الشهيرة عالميًا باغذيتها عالية الجودة ذات المذاق الشهي، وخاصةً ما تنتجه من الدجاج واللحوم، فبها وجبات الاسكالوب، ووالبرجر، والناجت، والنقانق، لتساعد بهذا في تجهيز وجبات لذيذة بأسرع وقت ممكن.

ذكرنا لكم اليوم آحدث التخفيضات المقدمة من موقع بنده على الدجاج واللحوم والعديد من منتجات الوجبات سريعة التحضير، حيث جاءت الأسعار بخصم كبير في مهرجان الذويقة التي أطلقته من خلاله بندة عروض مدهشة فاجئت بها كل عملائها، ونرجوا منكم متابعتنا للوصول إلى المزيد من خصومات السعودية التي من بينها معروضات بنده الكترونيات والأجهزة المنزلية، والعديد من السلع التموينية.