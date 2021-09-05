شوف عروض ساكو اليوم أرخص أجهزة وأدوات الحديقة من ساكو saco السعودية

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم في السعودية أوفر وأجدد، فإذا كنت من محبين التوفير وفي نفس الوقت تهتم لجودة المنتجات، فإن عروض ساكو saco هي مقصدك الأمثل، الأوفر والأجود، حيث يتوافر داخل العروض أجود أنواع الأجهزة الكهربائية المنزلية وأدوات الحديقة بأسعار رائعة، ولا داعي للقلق بشأن الدفع الكاش، حيث تتوفر إمكانية تقسيط المنتجات حسب رغبتك.

عروض ساكو اليوم

يعتقد الكثيرين أن محضرة السندوتشات من الرفاهيات الغير ضرورية داخل المطبخ ولكن هذا غير صحيح، نظراً لاستخداماتها المتعددة بجانب تحضير السندويشات، فهناك معدات السندويتشات التي تستخدم كشواية في نفس الوقت مثل صانعة سندويتشات كينوود، فتأتي بثلاث واجهات شواء منهم عدد 2 جريل الشواء وتحضير السندويتشات يمكن فتحها بدرجة 180°، وكذلك قطعة إضافية لعمل 8 شرائح توست، واللوائح SM740 المضادة للصق وسهلة التنظيف، وكذلك مقابض جانبية ومزلاج أمان، وفي القاعدة صواني تقطير الزيت سهلة التنظيف.

صانعة سندويتشات وشواية كينوود، 1300 واط، بسعر 249 بدلًا من 269 ريال.

كومبو محضرة سندويتشات homix عصارة حمضيات 2×1، 750 واط، بسعر 249 بدلاً من 329 ريال.

خصومات ساكو على منقيات الهواء

ثبت مؤخرا عن العديد من الخبراء عن الهواء في الأماكن المغلقة قد يكون أخطر على الصحة أكثر من الهواء الخارجي، لذا فإن منقي الهواء هو الخيار الأمثل، فهناك منقي هواء filtrete الذي يعمل على تنقية الهواء من الغبار، والجراثيم، الأدخنة وغيرها عن طريق الترشيح الفعال بفلتر فائق الدقة، كما يخلصك من الروائح الكريهة، والأهم هو حمايتك من مسببات الحساسية في الهواء كالبولين، البقع، بقايا العث وغيرها، ويميزه العمل بدون صوت، مناسب لغرف بمساحة 35 متر².

منقي هواء filtrete، الإصدار الأول 3 mCo2 بسعر 699، أو 3 M co2 بسعر 999.

منقي هواء فيليبس 527 متر²، بسعر 529 بدلاً من 639 ريال.

تخفيضات ساكو على مصيدة الحشرات

من أهم المشاكل التي تواجه من يمتلكون حديقة هو خطر الحشرات، لذا فإن امتلاك مصيدة حشرات أمر هام، ليس فقط المصايد الكبيرة للحديقة، ولكن يجب أن تمتلك مصيدة صغيرة على الأقل داخل المنزل كمصيدة serene المحمولة المتوفرة في عروض ساكو، فهي تعمل بالأشعة الفوق بنفسجية والتحفيز الضوئي على جذب الحشرات والقضاء عليها، ولا يقتصر الأمر على الحشرات المرئية فقط، بل تجذب الطفيليات والفيروسات المسببة للأمراض أيضاً، كما أنها مصممة بشكل معين يحميها من الارتجاجات الغير متوقعة.