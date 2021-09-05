شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ لمده 7 ايام تسوق الآن

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عروض اكسترا في السعودية، شركة اكسترا من الشركات الكبيرة المميزة في المملكة العربية السعودية، حيث تختص شركة اكسترا في بيع كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة والهواتف المحمولة وجميع أجهزة الكمبيوتر، وتقوم شركة اكسترا بعمل عروض أسبوعية مختلفة على جميع الأقسام المتاحة والأجهزة المختلفة الموجودة في فروع الشركة.
عروض اكسترا في السعودية
شركة اكسترا من الشركات المعروفة في مجال بيع الأجهزة الكهربائية وكل أجهزة المنزل المختلفة، وقامت شركة اكسترا بتأسيس مصانع خاصة بالشركة، حيث أنه من خلال هذه المصانع يتم تصنيع مجموعة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة التي يحتاج إليها العملاء.
من أكثر العروض المعروفة في المملكة العربية السعودية هي عروض شركة اكسترا، حيث تقوم شركة اكسترا بتنظيم مجموعة مختلفة من العروض الأسبوعية على كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة والهواتف المحمولة، هذه العروض التي ينتظرها كل العملاء للاستفادة من الخصومات التي يتم تقديمها من قبل هذه الشركة، حيث يمكن الحصول على كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة بأقل الأسعار المتاحة.
عروض اكسترا الأسبوعية
- خصومات اكسترا ثلاجة كلاس برو 18.2 قدم مانع تجمد لون أبيض 1999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3299 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا ثلاجة كلاس برو 251 لتر 8.9 قدم 251 لتر لون أبيض 1399 ريال سعودي بدلاً من سعر 1899 ريال سعودي.
- ثلاجة كلاس برو باب جانب باب لون فضي 2399 ريال سعودي بدلاً من سعر 3999 ريال سعودي.
- ثلاجة كلاس برو 16 قدم مانع تجمد لون أبيض 1999 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا
- عروض اكسترا الأسبوعية ثلاجة كلاس برو باب واحد ستانلس استيل 3399 ريال سعودي بدلاً من سعر 4499 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا ثلاجة كلاس برو فريزر عمودي 17 قدم بخار لون أبيض 2399 ريال سعودي بدلاً من سعر 3599 ريال سعودي.
- ثلاجة كلاس برو فريزر عمودي 21 قدم بخار لون فضي 3199 ريال سعودي بدلاً من سعر 4499 ريال سعودي.
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