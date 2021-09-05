- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية أقوى الخصومات من جرير في موسم الصيف في المقال التالي
عروض جرير الأسبوعية، عروض جرير في السعودية، شركة جرير من أكثر الشركات المميزة في المملكة والتي تقدم للعملاء مجموعة كبيرة من المنتجات والأجهزة والإلكترونيات والهواتف المحمولة التي يحتاج إليها كل العملاء بشكل مستمر، كما تعتبر فروع جرير المكان المفضل لدى عدد كبير من الأشخاص لأنه من خلال هذا المكان يقوم العميل بشراء كل مستلزمات الدراسة المختلفة والإلكترونيات.
عروض جرير الشهرية خصم 40% بمناسبة قرب انتهاء موسم الصيف
عروض جرير الأسبوعية
شركة جرير من أكثر الشركات المفضلة لدى العملاء لأنها تتيح للعملاء إمكانية شراء كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة المختلفة من خلال شركة جرير، حيث تمتلك شركة جرير سلسلة من المكتبات في جميع أنحاء المملكة، وذلك لتسهيل عملية شراء السلع والأدوات من قبل العملاء.
خصومات جرير الشهرية
أكثر ما يميز شركة جرير هو العروض التي تقوم الشركة بتقديمها للعملاء في كل مكان، هذه العروض التي تشمل كل الأقسام المتاحة في جرير بالإضافة إلى قيام الشركة بعمل خاصة للعملاء الذين يقومون بالتسوق عبر الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة، ومن الممكن أن يتم الاطلاع على الأقسام المتاحة من خلال هذا الموقع.
عروض جرير الشهرية
- تنزيلات جرير الأسبوعية جهاز كمبيوتر ديل انسبايرون 13 لابتوب اثنان في واحد متحول تصميم حديث 3799 ريال سعودي بدلاً من سعر 4299 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الأسبوعية جهاز كمبيوتر ديل كمبيوتر محمول للألعاب الإلكترونية 15.6 بوصة 11999 ريال سعودي بدلاً من سعر 12499 ريال سعودي.
- خصومات جرير الشهرية جهاز كمبيوتر ايسر اسباير فايف كمبيوتر محمول 15 بوصة 3199 ريال سعودي بدلاً من سعر 3699 ريال سعودي.
تخفيضات جرير اليومية
- خصومات جرير اليومية جهاز كمبيوتر ايسر نيترو كمبيوتر محمول للألعاب الإلكترونية 3449 ريال سعودي بدلاً من سعر 3999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير اليوم جهاز كمبيوتر أبل ماك بوك برو 16 ريتنا تاتش بار 16 بوصة 10499 ريال سعودي بدلاً من سعر 10999 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الأسبوعية جهاز كمبيوتر اتش بي انفي كمبيوتر محمول 13 بوصة 3349 ريال سعودي بدلاً من سعر بلغ 3899 ريال سعودي.
- عروض جرير اليومية جهاز كمبيوتر اسوس فيفو بوك كمبيوتر محمول 14 بوصة 3899 ريال سعودي بدلاً من سعر 4499 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير الأسبوعية أقوى الخصومات من جرير في موسم الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.