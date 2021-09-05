نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ايكيا السعودية ikea تصل إلى 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا السعودية ikea تصل إلى 70%، شركة ايكيا أهم أحد شركات صناعة الأثاث والإكسسوار المنزلي بالوطن العربي، وبدأ نشاط ايكيا في الوطن من المملكة السعودية، ولذلك نجد الطلب على منتجاتها مرتفع جداً بالمملكة، ويعود ذلك النجاح الباهر إلى أناقة وجودة منتجاتها والعروض المميزة التي تقدمها، وخلال هذه الفترة شركة ايكيا تقدم أقوى التخفيضات على مختلف قطع الأثاث المنزلي.

عروض ايكيا السعودية ikea تصل إلى 70%

تقدم ikea عروض وتخفيضات كبرى تبدأ من 30% إلى 70% على العديد من المنتجات الأكثر مبيعًا بالأسواق مثل… الطاولات والمكاتب وحدات التخزين ذات الأغراض المتعددة، والمقاعد، والمفروشات، ووحدات الأنارة، ومنتجات الديكور، وأدوات الحمام وغيرها، اخترنا لكم مجموعة مميزة من عروض الضخمة.

عروض وتخفيضات ايكيا على الطاولات والمكاتب

تقدم ايكيا تخفيضات رائعة على العديد من الطاولات مثل طاولات المكاتب وطاولات القهوة وطاولات الطعام الصغيرة بعدة الوان أشكال متنوعة بخامات متنوعة.

تقدم ikea طاولة مكتب متوفر باللون الأسود والأبيض، مقاس 73×50 سم، بسعر 525 ريال بدلاً من 795 ريال هذا العرض ساري حتى 2 أكتوبر.

وطاولة قهوة على شكل بيضاوي باللون الأسود، تنقسم الطاولة إلى رفيين الرف الأعلى زجاج لتناول المشروبات، والأسفل خشب لوضع المجلات والكتب، مقاس الطاولة ‎130 x 80 سم، بسعر 495 ريال بدلاً من 995 ريال، هذا العرض ساري حتى 2 أكتوبر.

وطاولة طعام مع مقعدين باللون البني الفاتح مصنوعة من الخشب، قابلة للطي، مقاس 201×78، بسعر 995 ريال بدلاً من 1445 ريال.

تخفيضات ايكيا على المقاعد (الكراسي)

وكراسي مناسبة لطالات الطعام مصنوعة من الخشب والبلاستيك، متوفرة باللون الأسود و الأخضر والوردي الفاتح، بسعر 195 ريال بدلاً من 329 ريال.

مقعد للمكتب مصمم بطريقة تضمن حماية الظهر والرقبة، ومصنوع من أجود الخامات التي تجعله يدوم لسنوات عديدة، متوفر باللون الأسود واللون الوردي، بسعر 985 ريال بدلاً من 1495.

ومقعد مصنوع من الخشب، باللون الرمادي والبني الفاتح، مناسب لطاولات الطعام، بسعر 225 ريال بدلاً من 329 ريال.

عروض ايكيا السعودية ikea تصل إلى 70% عروض وتحفيضات أيكيا على المفروشات

سجادة هاند ميد مستطيلة الشكل، باللون البيج مع خطوط عريضة باللون الأحمر، مقاس ‎80×150 سم‏، بسعر 145 ريال بدلاً من 245 ريال.

وسجادة متوفرة باللون الأخضر منقوشة بخطوط رفيعة بالطول والورب باللون الأبيض ومتوفرة نفس الموديل باللون الأبيض في أخضر، مقاس ‎160×230 سم‏، بسعر 205 ريال بدلاً من 299 ريال.

وسجادة وبر ملونة مقاس ‎133×195 سم‏، بسعر 179 ريال بدلاً من 305 ريال.

هكذا نكون قدمنا عروض ايكيا السعودية ikea تصل إلى 70%.