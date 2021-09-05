شوف عروض بنده المتميزة وأقوى الخصومات على مئات السلع

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عروض بنده تستمر في إبهار كل من يرتاد أسواق بنده في مختلف أنحاء السعودية. وتصل التخفيضات على بعض الأصناف المعروضة إلى 70% من قيمة المنتج. تتميز أسواق هايبر بنده بتعدد المنتجات المعروضة وكذلك تنوع الأقسام. حيث يوجد أقسام خاصة بالأطفال والعناية بالطفل، كما يوجد قسم للألعاب والأدوات الرياضية والملابس. فضلاً عن أقسام العناية الشخصية الخاصة بالكبار والصغار بالإضافة إلى قسم التكنولوجيا والإلكترونيات الذي يقدم عروضاً واسعة على الأجهزة الكهربية والجوالات وإكسسواراتها. كذلك يوجد مئات التخفيضات على السلع التموينية والغذائية والتي تتنوع ما بين المجمدات والأغذية الطازجة. عروض بنده على السلع الغذائية ضمن مهرجان الذويقة يقدم هايبر بنده خصومات كبيرة على المنتجات الغذائية المختلفة. حيث يوجد خصم بقيمة 11.95 ريال على صلصة الصويا ماجي سعة 700 مل يمكنك شراء 2 حبة بسعر 13.95 ريال بدلاً من 25.90 ريال.

اشتري 2 حبة من كاتشاب الطماطم عبوة ضاغطة ليبيز وزن الحبة 810 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 31.90 ريال.

احصل على 2 حبة من تتبيلة ماجي المشكلة (15 × 22 جرام) بسعر 19.95 ريال بدلاً من 45.90 ريال. يوجد خصم بقيمة 25.95 ريال على هذا المنتج. 2 حبة من شوربة ماجي بسعر 6.95 ريال.

حبتان من تتبيلة ماجي سعة 200 مل مقابل 9.95 ريال بدلاً من 17 ريال.

احصل على 2 حبة من خلطة البشاميل أو بشاميل بطعم الجبنة بسعر 9.95 ريال فقط. تخفيضات هايبر بنده كيس من الجبنة الموزاريلا مبشورة بنده وزن 500 جرام بسعر 14.95 ريال بدلاً من 19.25 ريال.

اشتري حبتين من لبنة بنده وزن الحبة 500 جرام بسعر 17.95 ريال بدلاً من 26.50 ريال.

احصل على خصم بقيمة خمسة ريالات عند شراء 2 كيس من جبنة موزاريلا مبشورة بنده وزن الكيس 200 جرام.



يوجد عرض ممتاز على عسل نحل طبيعي بنده عبوة ضاغطة وزن 475 جرام. مقابل 16.95 ريال فقط بدلاً من 32.95 ريال بخصم قدره 16 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على كيلو من طحينة بنده الممتازة مقابل 19.95 ريال. بدلاً من 36.75 ريال والاستفادة من خصم بقيمة 16.8 ريال.

ثلاث حبات من كاتشب الطماطم بنده وزن 340 جرام مقابل 9.50 ريال بدلاً من 10.50 ريال.

احصل على 2 كيلو من ورق عنب بنده المحشي مقابل 26.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

ثبلث حبات من الذرة الحلوة الذهبية الكاملة الحبة بسعر 9.95 ريال سعودي فقط بدلاً من 13.50 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده المتميزة وأقوى الخصومات على مئات السلع - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده المتميزة وأقوى الخصومات على مئات السلع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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