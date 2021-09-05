شوف عروض العثيم اليوم الإثنين أقوى عروض التوفير على جميع المنتجات ALOthaim

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عروض العثيم اليوم الإثنين تقدم مجموعة متنوعة ومختلفة من المنتجات كل يوم اثنين بتخفيضات مميزة. كما تعتبر عروض وتخفيضات يوم الإثنين من أهم العروض التي ينتظرها جميع العملاء في جميع الفروع قي المملكة العربية السعودية. نظراً لما يتم تقديمه من أنواع وتخفيضات مذهلة على مجموعة معينة مما يعرض في أسواقهم. أقوى عروض العثيم اليوم الإثنين على السلع الغذائية الطازجة بنص الثمن تتميز مجموعة العثيم بتقديم مجموعة من الفواكه والخضراوات واللحوم الطازجة بأسعار وتخفيضات تصل لخم يتعدى 50%. ينصح الأطباء الجميع سواء مرضي أو أصحاء بكثرة تناول التفاح وخاصة التفاح الأخضر. فهو يمتلك مجموعة كبيرة من الفيتامينات المهمة لصحة الجسم، فهو مضاد أكسدة عالي جداُ لاحتوائه على مجموعة مهمة من الفيتامينات وخاصة فيتامين سي. كما أن من يتناولون التفاح قليلاً جداً أو بشكل بسيط هم يصنفون بأنهم الأكثر عرضة لمرض الزهايمر لذلك ينصح الأطباء بتناول التفاح بكثرة تجنباً للأمراض.

اشتري تفاح رويال جالا سلة، سعر السلة 6.95 ريال سعودي.

كما أن سلة من التفاح الأخضر، سعرها 6.95 ريال سعودي نفس السعر.

احصل على رمان يمني أحمر طعمه رائع، بسعر 5.75 ريال سعودي.

يحتوي الموز على مجموعة مهمة من الفيتامينات والمعادن، أهمها البوتاسيوم الذي يعمل كمد طبيعي للبول، لذلك لن تحتاج لدواء فقط تناول كميات من الموز. سعر كيلو الموز 3.75 ريال سعودي. اشتري علبة من لبنة تشيز لاند كاملة الدسم، سعر العلبة 40.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو من لحم عجل بلدي بدون عظم، سعر الكيلو 38.95 ريال سعودي.

لمن لا يحبون الملح في الجبن بشكل كبير، ننصحك بشراء شبيهة جبن الزهار ملح خفيف. سعر الكيلو 28.70 ريال سعودي، واحصل على كيلو أخر مجاني. تعرف على أسعار Abdullah AlOthaim Markets على المخبوزات وحلويات عيد الميلاد اشتري تورتة نصفين وسط لعيد الميلاد، سعر الحبة 39.95 ريال سعودي.

حلويات شرقية مشكلة وسط، سعر الطبق 17.50 ريال.

اشتري بيتزا خضار حجم وسط، سعر الحبة 5.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الكبرى على الأجهزة الكهربائية والمنزلية ومستلزمات الرحلات يقدم العثيم مجموعة من الأجهزة المختلفة بأسعار مناسبة تلائم جميع العملاء. ميزان الكتروني مربع، سعر الجهاز 29.95 ريال سعودي.

جهاز تمرين كمال الأجسام، للحبة بسعر 49.95 ريال.

اشتري كرسي رحلات مع طاولة، سهل الحمل والتنقل به بكل سهولة. للحبة بسعر 79.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الإثنين أقوى عروض التوفير على جميع المنتجات ALOthaim - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اليوم الإثنين أقوى عروض التوفير على جميع المنتجات ALOthaim على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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