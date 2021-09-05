نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان الطازج من العثيم نقدمه لكم اليوم من خلال موقع ثقفني حيث يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين بـ احدث عروض العثيم السعودية. خاصة عروض الطازج من العثيم التي يهتم بها الالاف من الاشخاص بشكل أسبوعي حيث توفر أسواق العثيم اقوي التخفيضات والخصومات اليومية والاسبوعية لجميع عملائها.

عروض العثيم اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021

عروض العثيم اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 يحتوي علي الكثير من المنتجات الطازجة أبرزها الحلويات والمخبوزات من العثيم وأبرزها هي زود كيك قطع. وكيك فانيليا شرائح من العثيم الطبق بسعر 10.95 ريال. ايضا تشمل عروض العثيم السعودية اليوم الاثنين علي بصل احمر بسعر التكلفة فقط أي يمكنك شراء الكيلو بسعر 1.95 ريال. توفر تخفيضات وخصومات بنده السعودية اليوم على زود كرواسون بالزبدة 5 حبات.

عروض العثيم الاثنين الطازج

تشمل عروض اسواق العثيم اليوم الاثنين على موز طازج بسعر التكلفة فقط في جميع فروع العثيم. ويمكنك شراء كيلو اللحم الطازج من لحم عجل بلدي بدون عظم من اسواق العثيم اليوم الأثنين بسعر 37.95 ريال. وتضم أقوي عروض العثيم اليوم الأثنين على بطاطا حلوة ويمكنك شراء كيلو والحصول على كيلو اضافي مجانا من العثيم.

توفر مجلة عروض العثيم اليوم الاثنين على مجموعة رائعة من الفواكه الطازجة مثل الكمثري والمانجو المصري زبدية. الذي يعد من أشهى وأفضل أنواع المانجو. كما تشمل عروض اليوم من العثيم علي برتقال للعصير وكيوي. والكثير من الفواكه الطازجة التي ستجدها في عروض العثيم ليوم الاثنين.

عروض العثيم ليوم الاثنين

اخر عروض العثيم اليوم الاثنين تضم بعض أنواع الجبن الطازجة مثل شبيهة جبن فيتا بالزيتون الاخضر بسعر 21.80 ريال للكيلو. ويمكنك شراء كيلو جبن 3 بقرات دنماركي بيضاء بسعر 19.95 ريال وايضا تحتوي العروض علي زيتون اكورسا اخضر اسباني بسعر 21.80 ريال. وتوفر نشرة عروض العثيم اليوم خلاط كوولين بقوة 350 واط الحبة الواحدة بسعر 59 ريال. ويمكنك الحصول علي قدر ضغط سوبر بي كهربائي 6 لتر بسعر 179 ريال. وهناك الكثير من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية المتنوعة الأخرى التي توفرها العثيم اليوم باقوى الخصومات.