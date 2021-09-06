نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر بنده اليوم ومع أقوى العروض المميزة على كافة المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت أسواق بنده على أن تقدم إلى جميع عملائها الكثير من المميزات والخصائص التي بفضلها استطاعت بندة وفي فترة وجيزة أن تكون من أهم الأسواق في المملكة العربية السعودية بأكملها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أبرز المنتجات التي يتوفر عليها العرض من بنده.

خصومات هايبر بنده اليوم

تقدم بندة إليكم الكثير من الخصومات والتخفيضات التي تزيد نسبتها عن 50% وذلك على كافة المنتجات التي من أبرزها شبيهة قشطة نادك 170 جرام وحليب طويل الأمد 24*200 مل وحليب مجفف كامل الدسم 1800 جرام وعسل نحل صافي لنجنيز كيلو واحد.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

يقدم هايبر بنده أيضا حليب مبخر بوني كامل الدسم، وبنده ورق حمام اليجانس 6+2 رول، وشامبو ترطيب هيمالايا 400 مل، وبخاخ أوتاماتيكي جليد عبوة إعادة تعبئة وسفرة جامبو جراند ستار، وقفازات حماية موج 32 قفاز، وماكسي رول الذهبي 350 متر.

عروض هايبر بنده السعودية

يوافر هايبر بنده إليكم مياه نستله 12*0.33 لتر وسائل غسيل الصحون فيري 1 لتر وسائل غسيل الصحون موبي 1 لتر ومنظف الأرضيات جف 3 لتر، ومعطر جوكوتاج 300 مل والبخور الذكي أي عود، ومزيل الدهون والبقع فلاش 750 مل.

عروض هايبر بنده المتنوعة

حرصت بندة على أن تنوع في العروض التي توفرها إلى عملائها ومع نهاية كل أسبوع تقدم إليكم عرض جديد يختلف عن العرض السابق حيث يشمل العرض على شامبو تريسان 300 مل وصبغة للشعر كوليستون وزيت الشعر الغني بجوز الهند فاتيكا 200 مل ومياه ميسلر للسفر نيفيا 100مل ومنتجات ماريون.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

ويشمل العرض على لوشن معطر للجسم انشانتيه 750 مل، يحتوي العرض على كريم البشرة كاميل 250 مل وفول سوداني محمص بالفشر وفخذ خروف أسترالي بدون عظم وجبنة قشقوان بقري عادي قليل الدسم بالإضافة لمخلل خيار صغير مغربي مع باستل دي ناتا ستة حبات 60 جرام.

خصومات متنوعة من هايبر بنده

تقدم بندة إلى عملائها المزيد من المنتجات أيضاً التي من أهمها شابورة القمح الكامل قراميش 375 جرام وصندوق كب كيك سويتز كيلو وجبنة مزاريلا ديلي ديلي وجبنة رومي تشيزا لاند وبندة كوب كيك أمريكانا وكيك نحول وكروسان برونتو.