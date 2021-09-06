نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 6 سبتمبر 2021 مهرجان الطازج الأسبوعي بتخفيضات خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 6 سبتمبر 2021 جاءت غير مسبوقة اليوم، في إطار عرض مهرجان الطازج الأسبوعي والذي تقدمه أسواق العثيم يوم الاثنين من كل أسبوع، جاءت عروض العثيم اليوم قوية ومتنوعة فيما بين الكثير من المنتجات والسلع الرئيسية، وكذلك الترفيهية، لضمان حصول العملاء على أفضل الأسعار والشراء لكافة ما يحتاجونه، والحصول على قيمة جيدة مقابل مبلغ الشراء المدفوع، لذلك فإن العروض تتجدد باستمرار لكسب ثقة العملاء والتأكد من حصولهم على أفضل الأسعار، تعرف على أحدث عروض العثيم بصفحة واحدة والتي تسري لمدة يوم واحد فقط.

عروض العثيم الاثنين 6 سبتمبر 2021

في إطار أسبوع عروض العودة إلى المدارس، والتي بدأت منذ الأربعاء الماضي في أسواق العثيم، جاءت عروضنا اليوم على المنتجات الطازجة، مع استمرار عروض العودة إلى المدارس أيضاً، والذي من المنتظر أن ينتهي مساء غد الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، والذي يمكنكم الاستفادة منه أيضاً إلى جانب عروض اليوم.

جاءت عروض اليوم على منتجات زود، وهي المنتجات الخاصة بمخابز أسواق العثيم، والتي تنتج بشكل يومي ما يكفي لحاجة العملاء، بحيث تكون كافة المنتجات طازجة يومياً، تشمل عروض زود اليوم الكيك والتورتات بأنواعها، إلى جانب المخبوزات اليومية مثل الكرواسون.

أما في عروض الطازج تجدون الكثير من التخفيضات على المنتجات الطازجة، التي تشمل الخضروات والفواكه، مثل عروض البصل الأحمر والبطاطا الحلوة، والتفاح، والموز وأيضاً اللحوم البلدية الطازجة إنتاج اليوم، كما يوجد بعض السلع الرئيسية التي لا غنى عنها مثل الليمون بنوعيه والجزر والفلفل الأخضر وكل ما يخص تحضير الوجبات والسلطات اليومية، وكذلك الثوم والبصل الأبيض بأسعار منافسة.

أما عن عروض كيلو عليك وكيلو علينا فكانت على الطماطم الكرزية والليمون الفيتنامي، وكذلك الزيتون الأسباني، والزبدة حيث يمكنك الحصول على كيلو هدية مع كل كيلو جرام تشتريه، كذلك بعض أنواع التمور، ولا ننسى عروض منتجات الألبان والأجبان المتنوعة والتي قد تصل تخفيضاتها إلى نصف السعر أيضاً، مع عروض الأجهزة الكهربائية.

عروض مهرجان الطازج من أسواق العثيم

فيما يلي أحدث عروض العثيم اليوم بالتفصيل :