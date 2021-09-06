نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الأثنين 6 سبتمبر 2021 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم اليوم والتي ينتظرها جميع المواطنيين في كل اسبوع حيث تعد من العروض المميزه والتي تقدم لعملائها في جميع مدن المملكه العربيه السعوديه جميع ما يحتاجونه من مستلزمات و ادوات كهربائيه وجميع المنتجات الغذائيه بخصومات كبيره للغايه كي يستفيد الجميع من هذا العرض والذي يستمر لمده يوم واحد فقط في جميع المدن فسارعوا في الحصول علي عروض العثيم قبل نفاذ الكميه المحدده في جميع متاجر واسواق عبدلله العثيم.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي جميع المنتجات الغذائيه الهامه لكل بيت حيث تقدم افضل و اجود انواع الفواكه و الخضروات الطازجه و اللحوم و جميع البهارات الغذائيه و الحلويات و المكسرات و جميع انواع البقوليات الغذائيه بخصومات تصل الي 50% كي يستفيد جميع المواطنين من تلك التخفيضات الكبيره كما تشمل ايضا جميع الاجهزه الالكترونيه الهامه و التي يحتاجها جميع النساء والعديد من المنتجات الاخري و التي سوف نقدمها لكم من خلال هذا المقال.

مجله عروض العثيم الطازج

تشمل عروض العثيم جميع انواع المواد الغذائيه حيث تقدم زود كرواسون بالزبده بسعر 7.95 ريال سعودي و العديد من المنتجات الغذائيه الاخري كالكيك بسعر 7.95 ريال سعودي و كيك الفانليا شرائح بسعر 10.95 ريال سعودي فقط وجميع انواع الجبن حيث تحتوي علي لبنه فيرست بسعر 41.95 ريال سعودي للعلبه الواحده كما تحتوي عروض العثيم علي جبن 3 بقرات دنماركي بيضاء بسعر 19.95 ريال سعودي وجبن فيتا بالزيتون الاخضر و الجبن الاسطنبولي بسعر 21.95 ريال سعودي و الزيتون.

تضم ايضا عروض العثيم جميع انواع الفواكه كالخوخ بسعر 7.95 ريال سعودي و الكيوي بسعر 8.95 ريال سعودي و البرتقال بسعر 4.95 ريال سعودي و الموز و الكمثري و المانجو المصري بسعر 7.95 ريال سعودي فقط والليمون بسعر 2.95 ريال سعودي و الطماطم و الثوم و الليمون والفلفل البارد و البصل الابيض بسعر 3.95 ريال سعودي فقط و الجزر و البطاطا و اللحم البلدي ايضا بسعر 37.95 ريال سعودي فقط.

كانت هذه عروض العثيم الطازج ليوم الاثنين 6 سبتمبر الموفق 29 محرم 1443و التي قدمناها لكم من خلال موقع ثقفني ومن خلال مجله العروض الخاصه و التي تحتوي علي جميع المنتجات بخصومات كبيره كي يتمكن الجميع من الاستفاده من هذا العرض قبل انتهائه من جميع اسواق عبدلله العثيم.