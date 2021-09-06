شوف عروض بنده الأسبوعية على السلع الغذائية في السعودية وفي بنده اون لاين Panda

يقدم هايبر بنده عروض بنده الأسبوعية على السلع الغذائية الطازجة والمعلبة بخصم يصل إلى 50% من الآن، وحتى نفاذ الكميات بفروعه بالسعودية، حيث يقدم خصومات مميزة جداً على أسعار المنتجات الغذائية الفريش كالخضروات والفواكه، كما تتوفر خصومات مميزة أخرى على أسعار المعلبات والمثلجات، وعلى أسعار منتجات الألبان والأجبان، وكذلك تتوفر تخفيضات غيرها على أسعار اللحوم، والأسماك، والدجاج بأنواعهم، وسوف نحدثكم اليوم عن أفضل عروضه على المخبوزات والمقبلات بتفاصيلها عبر موقع ثقفني.

عروض بنده الأسبوعية Panda في السعودية

يوجد في فروع بنده بالمملكة العربية السعودية خصومات جديدة على أسعار المقبلات بأنواعها، ومن بينها: خصم على سعر المخلل المصري المشكل، وعلى سعر المكدوس الفاخر من ماركة العلندا، وأيضاً على زيت الزيتون البكر الممتاز لبناني المنشأ، كما يتوفر خصم آخر على سعر خليط الزبدة المملحة من ماركة ماجرينا، وغيره على الزيتون السيجالو المغربي بالكيلو، كما يتوفر خصم آخر على سعر مخلل الخيار المغربي الصغير.

تخفيضات هايبر بندة اليوم وحتى نفاذ الكمية

يتواجد أيضاً في فروع بندة بالمملكة خصومات مميزة على أسعار المخبوزات والحلويات، ومن ضمنها: خصم خاص على سعر البسكويت المصري الطويل، وعلى سعر الكب كيك المشكل من بندة، كما يتوفر تخفيض خاص على سعر الفطائر المشكلة، وعلى التارت بالعسل من مخابز بنده، كما يتوفر عرض آخر على سعر الباستيل دي ناتا، كما يتوفر عرض آخر على سعر الإكلير بالكاسترد، والبيتي فور المشكل مميز المذاق.

خصومات وتخفيضات بنده اليوم Panda

عروض كثيرة يوفرها هايبر بنده Hyper Panda على كثير من أنواع الكيكات مميزة المذاق، ومن بينها: عرض هايبر بنده على سعر قراميش شابورة بالحليب، وعلى عبوات قراميش شابورة اللايت، كما يتوفر خصم آخر على سعر صندوق الكب كيك مميز المذاق من ماركة سويتز، كما يتوفر خصم آخر على سعر شابورة قراميش الأصلية، وكذلك على سعر عبوات شابورة القمح الكامل من ماركة قراميش، كما يتوفر خصم آخر على أسعار غيرها من المخبوزات، والحلويات الطازجة والمعلبة من هايبر بندة Hyper Panda.