شوف عروض هايبر بنده Hyper Panda على لحوم بنده ودجاج بنده بمناسبة العودة للدراسة حتى انتهاء الكميات

يقدم هايبر بنده Hyper Panda لجميع عملاؤه في مدن المملكة العربية السعودية كثيراً من الخصومات على أسعار السلع والمنتجات الغذائية، حيث يعد هايبر بنده Panda من أكبر متاجر البيع بالتجزئة في الخليج العربي بأكمله، وليس فقط في المملكة العربية السعودية، كما يتوفر فروع منه في مصر، ولكن اليوم سوف نقدم لكم آخر عروض هايبر بنده على لحوم بندة، وعلى دجاج بندة بأنواعه، بجميع فروعه بالمملكة، وعلى غيرهم من المنتجات الغذائية، وإليكم تفاصيل العروض:

عروض هايبر بنده على اللحوم Panda

عروض خاصة من بنده لهذا الأسبوع على أنواع كثيرة من اللحوم، ومن بينها: لحم موزة الغنم الأسترالي بالعظم، وكذلك خصم على سعر أفخاد الخروف الأسترالي بدون عظم، وعلى سعر فخد الخروف الأسترالي بالعظم، كما يتوفر تخفيض مميز على سعر اللحم الاستروجانوف البقري البرازيلي، كما يتوفر خصم مميز على سعر البرجر البقري البرازيلي، كما يتوفر خصم آخر على سعر البرجر البقري البرازيلي، وعلى الكفتة البقري البرازيلي.

عروض بنده الأسبوعية على دجاج بنده بأنواعه

عروض بندة مستمرة، وسوف نقدم لكم تفصيلاً عروضه على الدجاج: يقدم هايبر بنده خصم على سعر الدجاجة الكاملة المتبلة بالتتبيلة المكسيكية، وبالكاري من ماركة اليوم، كما يتوفر لديهم خصم خاص على سعر الدجاج الفاخر الكامل والطازج من اليوم، كما يتوفر لديهم تخفيض خاص على سعر عبوات مكعبات صدور الدجاج من ماركة اليوم، وعلى شرائح الدجاج من نفس الماركة المميزة، كما يوجد تخفيض على سعر فيليه الدجاج من اليوم.

خصومات هايبر بنده حتى نفاذ الكميات

يتوفر في هايبر بنده خصومات أخرى على سعر الحلاوة الطحينية من ماركة الخروف، وخصم آخر على سعر المرتديلا البقري السادة، وبالزيتون، وكذلك بالفلفل من حلواني أخوان، ويتوفر أيضاً خصم آخر منه على سعر الجبنة القشقوان البقري العادية، وقليلة الدسم من هجدو، وتخفيض مميز على سعر الجبنة الإيدام من دابلي دايري، وعلى صدر الحبش المدخن من حلواني أخوان Halwani، كما يتوفر خصم آخر على سعر المربى بأنواعها، والجبن القريش قليل الدسم من هايلاند.