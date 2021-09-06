شوف أعنف الخصومات من لابتوب جرير في المملكة بمناسبة العودة للدراسة

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خصومات لابتوب جرير في المملكة ، شركة jarir bookstore مكتبة جرير هي واحدة من أكبر الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية ، وقد نجحت شركة جرير في التوسع في المملكة العربية السعودية بتوفير كل من اللوازم المكتبية والكتب. توفر جرير جميع المستلزمات المدرسية التي يبحث عنها الطلاب في فروعها.
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عروض جرير اليوم
تقدم مكتبة جرير في المملكة سلسلة من العروض الخاصة لعملائها في جميع فروعها. وتشمل هذه العروض جميع القطع التي يوفرها الفرع ، بما في ذلك الأدوات المكتبية والكتب والمنتجات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. كما أنها ملتزمة باستمرار إضافة أقسام جديدة إلى فروعها. تسعى الشركة إلى التطوير المستمر وتوفير جميع الأدوات التي يبحث عنها العملاء.
تخفيضات جرير و لابتوب جرير
تفرد مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية يكمن في الإلكترونيات وأجزاء الكمبيوتر ، حيث تمتلك جرير عددًا كبيرًا من المعدات الحديثة الفريدة والمنتجات الإلكترونية الجديدة التي تستخدم في المنازل والمكاتب لإنجاز العمل بشكل أسرع ، وتضم جرير هذه المعدات في الخصومات وقائمة من الخصومات بحيث يمكن للعملاء الاستفادة بشكل أكبر. تقدم شركة جرير لعملائها خدمات متنوعة مثل خدمات الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمنتجات الإلكترونية المباعة من الشركة في جميع فروع شركة جرير.
اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير
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- عروض مكتبة جرير مايكروسوفت سيرفس 3 – كمبيوتر محمول ، شاشة بمساحة 15″ ، معالج بيانات 5-3580U ايه ام دي رايزن ،ايه ام دي راديون فيجا 9، لابتوب جرير سعة تخزين 256 جيجابايت اس اس بسعر 5999 ريال سعودي بدلا من 7499ريال سعودي من مكتبة جرير اون لاين.
- بطاقة سامبا جرير مايكروسوفت سيرفس 3 – كمبيوتر محمول ، شاشة بمساحة 13.5″ ، معالج بيانات i7-1065G7 انتل كور الجيل العاشر ، Intel Plus Graphics، سعة تخزين 256 جيجابايت، بطاقة خصم جرير بسعر 5299 ريال سعودي بدلا من 7099ريال سعودي من jarir bookstore مكتبة جرير.
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- لابتوب جرير ديل انسبايرون 14 – كمبيوتر محمول 2 في 1 متحول، شاشة بمساحة 14″ ، معالج بيانات i7-1165G7 انتل كور الجيل الحادي عشر، سعة تخزين 512 جيجابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2 ،16 جيجابايت رام ،ويندوز 10، تخفيضات جرير بسعر 4299 ريال سعودي بدلا من 4599 ريال سعودي عرض جرير.
- عروض لاب توب جرير لينوفو ايديا باد فليكس 3 – كمبيوتر محمول 2 في 1 متحول، شاشة بمساحة 11.6″ ، معالج بيانات AMD Athlon 3020E، سعة تخزين 64 جيجابايت ،4 جيجابايت رام ،ويندوز 10، كود خصم مكتبة جرير بسعر 1299 ريال سعودي بدلا من 1300 ريال سعودي من اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير.
- مكتبة جرير اون لاين مايكروسوفت X سيرفس برو – كمبيوتر محمول 2 في 1 منفصل، صميم جهاز لوحي ،ميكروسوفت اس كيو 2 ،13 بوصة ،256 جيجابايت اس اس دي ،16 جيجابايت رام ،ويندوز 10، عروض جرير بسعر 5799 ريال سعودي بدلا من 6699 ريال سعودي من مكتبة جرير المدينة.
- تخفيضات جرير ايسر سبين 3 – SP314-54N ،لابتوب 2 في 1 متحول ، قلم لمس ،(الجيل 10) i3-1005G1 انتل كور ،14 بوصة ،256 جيجابايت اس اس دي ،4 جيجابايت رام ،ويندوز 10، لابتوب جرير بسعر 2219 ريال سعودي بدلا من 2699 ريال سعودي من عروض لاب توب جرير.
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