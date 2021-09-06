- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات تصل ل 55% ولمدة 4 أيام فقط في المقال التالي
عروض اكسترا اليوم، شركة اكسترا من أكثر الشركات المميزة التي تتخصص في بيع كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة والهواتف المحمولة أجهزة المنزل الحديث، حيث تعتبر شركة اكسترا من الشركات المعروفة في جميع أنحاء المملكة والتي يعتمد عليها العملاء في شراء كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة.
عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات خيالية تصل ل 55% ولفترة 8 أيام فقط
عروض اكسترا اليوم
خصومات اكسترا أكثر ما يميز شركة اكسترا هو قيامها بتنظيم مجموعة من العروض الأسبوعية المختلفة بشكل مستمر، والمعروف عن هذه العروض أنها تضم عدد كبير من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة والهواتف المحمولة أيضاً، كما أنه من خلال هذه العروض يستطيع العملاء الاستفادة من الخصومات وشراء الأجهزة بأقل الأسعار.
اهتمت شركة اكسترا بتأسيس موقع إلكتروني خاص بها، من خلال هذا الموقع يتم عرض كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المتاحة في فروع الشركة، كما يتم مشاركة العروض التي تقوم الشركة بتنظيمها من خلال هذا الموقع.
بالإضافة إلى قائمة العروض التي الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني والتي تخص العملاء الذين يفضلون التسوق من خلال موقع الشركة.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
- تنزيلات اكسترا جهاز ابل ايباد برو 2020 13 بوصة واي فاي فور جي 512 جيجا بايت 5849 ريال سعودي بدلاً من سعر 6499 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم جهاز ابل ايباد برو 13 بوصة واي فاي 1 تيرا لون فضي 5984 ريال سعودي بدلاً من سعر 6649 ريال سعودي.
- جهاز هواوي ميت باد برو 11 بوصة واي فاي 128 جيجا بايت لون رمادي 1999 ريال سعودي بدلاً من سعر 2199 ريال سعودي.
- جهاز هواوي ميديا باد تي ثري 10 بوصة فور جي 16 جيجا بايت لون رمادي 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 649 ريال سعودي.
- جهاز هواوي ميت باد تي 10 الجيل الرابع 16 جيجا بايت لون أزرق 639 ريال سعودي بدلاً من سعر 679 ريال سعودي.
- جهاز هواوي ميت باد إس 10 بوصة الجيل الرابع واي فاي 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 949 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات تصل ل 55% ولمدة 4 أيام فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.