- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم خصومات وتخفيضات خيالية تصل ل 70% ولمدة 5 أيام في المقال التالي
عروض العثيم في السعودية، شركة العثيم من الشركات الكبيرة الموجودة في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، حيث مر على تأسيس أول فرع لهذه الشركة عشرات السنين لذلك يوجد عدد كبير من العملاء الذين يعتمدون على أسواق عبد الله العثيم في شراء كل احتياجاتهم الأساسية وذلك لأنها يثقون في هذه الأسواق، كما تقوم شركة العثيم بتقديم مجموعة من العروض الأسبوعية المختلفة.
عروض العثيم الاثنين وحتي نهاية أغسطس تصل ل 70٪
عروض العثيم السعودية
تقوم شركة عبد الله العثيم بتنظيم مجموعة من خصومات العثيم الأسبوعية المختلفة لكل العملاء في كل فروع الشركة، حيث تتخصص الشركة في بيع كل المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحتاج إليها العملاء، لذلك العروض تعتبر مفضلة لدى الكثير من الأشخاص.
كما تمتلك شركة العثيم موقع إلكتروني خاص بها، هذا الموقع الذي يسهل على العملاء إمكانية الاطلاع على المنتجات وشرائها ومقارنة الأسعار لاختيار الأفضل منها، وتقوم الشركة بالإعلان عن هذه العروض من خلال هذا الموقع بالإضافة إلى العروض التي تخص العملاء الذين يقومون بالتسوق عبر الموقع.
تخفيضات العثيم الأسبوعية
- تنزيلات العثيم علبة مكسرات هولنز قلوبات 450 جم 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 55 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم علبة شيبسي مرامي 100 جم 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.
- خصومات العثيم علبة شيبسي إكسل جبن فرنسي 23 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم علبة شيبسي ليز 160 جم 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.
- علبة شيبس تايجر شطة وليمون 100 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
- علبة كورن فليكس بوينز فليك 1 كجم 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 27 ريال سعودي.
- علبة كورن فليكس بوبينز كوكوبيتز 750 جم 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 33 ريال سعودي.
- علبة ورق عنب يرغات 454 جم 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 34 ريال سعودي.
- علبة مايونيز فرشلي 946 جم 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اليوم خصومات وتخفيضات خيالية تصل ل 70% ولمدة 5 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.