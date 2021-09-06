نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو saco السعودية وأقوى تخفيضات نهاية الموسم على مئات السلع في المقال التالي

يبحث الكثر من المتسوقين عبر الإنترنت عن أحدث عروض ساكو في المملكة العربية السعودية. خاصة مع قرب إنتهاء فصل الصيف وبدء فصلي الخريف والشتاء. حيث تزداد الخصومات على مكيفات الهواء نظراً لانتهاء موسم فصل الصيف. وتزيد الحاجة إلى شراء الدفايات الكهربية بمختلف علاماتها التجارية للحفاظ على الدفء داخل المنازل خلال فصل الشتاء. وتقدر saco احتياجات عملاءها فتوفر مجموعة متميزة من السلع بأسعار تنافسية يصل حجم الخصم على بعضها إلى 75%. ويعد هذا الأمر بمثابة حافز كبير للتسوق من ساكو سواء عبر الانترنت أو بزيارة فروعها المنتشرة في مختلف انحاء المملكة. عروض ساكو saco على مكيفات الهواء تقدم ساكو عرض مميز على مكيف الهواء متعدد الوظائف من هومكس سعة 20 لتر بقدرة 110 واط. مقابل 549 ريال فقط بدلاً من 699 ريال. ويتميز هذا المنتج باستهلاكه المنخفض للتيار الكهربي، كما انه يمنحك تدفقاً قوياً للهواء في الوقت نفسه يساعد على تبريد الهواء في المساحات الصغيرة والمتوسطة. يمكنحك ثلاث مميزات في منتج واحد تبريد وترطيب ومروحة أيضاً. كما يحتوي على منفاخ ذو سرعة عالية لكي تساعد في نشر الهواء بسرعة فائقة. يحتوي المنتج على مقبض للتحكم بالترطيب ويقبل التعديل لتسريع عملية التبريد. في حالة رغبتكم في الشراء يمكنكم البحث عن رقم المنتج 57791 في معارض ساكو أو عبر الموقع الالكتروني.

يمكنك الحصول على مبرد هواء تبخيري من هانيويل 18 لتر بقوة 80 واط يصلح لتبريد مساحة 13 متر مربع. مقابل 679 ريال بدلاً من 499 ريال يتميز بكونه يستهلك طاقة منخفضة جداً. ويعمل بقوة كبيرة لتبريد الهواء بسرعة. كما يحتوي على مقبض للتحكم في درجة التبريد وكذلك حجرة للثلج لتبريد أسرع. عروض saco على القلايات قلاية هوائية 0.8 كجم من شركة فيليبس الشهيرة تعمل بتكنولوجيا الهواء السريع. تمنحك أطعمة مشوية ومقلية وكذلك يمكنك تحميص الأطعمة والخبز بنسبة دهون اقل. سهلة الاستخدام والتنظيف ويمكن وضعها في غسالة الصحون. تعمل بقوة 1425 وات متاحة بسعر 299 ريال بدلاً من 659 ريال.

عرض على قلاية هوائية من شركة بريوديجيتال نويف سعة 6 لترات وتعمل بقوة 1800 واط. يمكنك استخدامها في طهي جميع الأطعمة المقلية مثل اللحوم والأسماك والبطاطس وغيرها بكفاءة عالية. وذلك من خلال تقنية الجمع بين كل من الهواء الساخن ودوران الهواء بسرعة عالية. تتميز هذا القلاية بإمكانية التحكم بدقة في درجات الحرارة، كما أنها قادرة على طهي الطعام في درجة حرارة تتراوح ما بين 40 إلى 200 مئوية. تقبل التعديل بزيادة خمس درجات كما يسهل عملية فصل جميع أجزائها بسهولة. مصنوعة من البلاستيك ومتوفرة باللون الأسود مقابل 399 ريال فقط بدلاً من 605 ريال.



قلاية تيفال الهوائية فراي ديلايت 4.2 لتر بقدرة 1500 وات ممتازة في القلي والشي وتحميص وخبز جميع الوجبات. مثل الدجاج المقرمش والبطاطا المقلية متوفرة بسعر 459 ريال بدلاً من 799 ريال بخصم قدره 340 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض ساكو saco السعودية وأقوى تخفيضات نهاية الموسم على مئات السلع - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض ساكو saco السعودية وأقوى تخفيضات نهاية الموسم على مئات السلع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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