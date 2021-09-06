شوف عروض ساكو اليوم في السعودية أرخص أسعار الأجهزة المنزلية الصحية من saco

عروض ساكو اليوم في السعودية أرخص وأوفر خصومات على أسعار الأجهزة المنزلية الصحية من ساكو saco، التي تضمن لكم إعداد وصفاتكم المفضلة بطريقة صحية ووقت أقل، يقدم ساكو أفضل العروض الموجودة في الأسواق على جميع لوازم المنزل والمطبخ والحديقة، ولاسيما الأجهزة الكهربائية الضرورية، فتجدها داخل عروض ساكو بأقل الأسعار وأفضل الماركات، وتمتد العروض في الفترة بين ١ سبتمبر حتى ١٨ سبتمبر 2021، ترقبوا المزيد من عروض اليوم الوطني السعودي 91.

عروض ساكو

من أفضل الأجهزة المنزلية الحديثة هي التي تساعد على سهولة إعداد الأطعمة بمختلف الأنواع وتوفر الوقت، ومن أهمها صانعات المعجنات، فمثلاً الوافل اللذيذ يصبح أبسط مع صانعة الوافل من نوستالجيا البلجيكية، والتي تضمن لك تحضير نوعي الوافل الذهبي والبني وقت واحد وبشكل احترافي، ويرجع ذلك إلى أنها تأتي بسطح ألومنيوم ينقسم إلى جزئين، مع ميزة توزيع الحرارة بالتساوي لتجربة أفضل، كما أنه سهل التنظيف لأنه مطلي بطبقة مانعة للالتصاق، وهي أمنة تماماً لوجود قفل محكم أثناء الخبز، وتمتاز بتصميمها القديم أحمر اللون طراز الخمسينيات، وكذلك استهلاكها الموفر للكهرباء.

صانعة وافل من Nostalgia بوزن 2 كجم، 750 واط، بسعر 99 بدلًا من 139.75 ريال.

صانع خبز عربي وبيتزا من homix بطرازين مختلفين، بمساحة 30 سم و 1800 واط بسعر 279 ريال، وبمساحة 40 سم و 2200 واط بسعر 279 ريال.

خصومات ساكو

المكواة البخارية لها اكثر من شكل غير التقليدية المعروفة، فمنها اليدوية والعمودية ومكواة الضغط، وأحد أفضل الأنواع مكواة بلاك اند ديكر البخارية الموجودة داخل عروض ساكو اليوم، والتي تمتاز بقدراتها الفائقة؛ نظراً لأنها تأتي بقاعدة ملساء سهل الانزلاق على القماش، بالإضافة إلى ميزة رش رذاذ لـ ترطيب الأقمشة بالتساوي لسهولة التخلص من التجاعيد، كما تأتي مع فرشاة لإزالة الوبر وتصميم مدمج يجعلها سهلة الحمل والتخزين ووجود دوائر تحميها من الارتجاجات في حال السقوط، وكل هذا مع 3 مستويات للبخار وسرعة تسخين تصل إلى 40 ثانية.

مكواة بخارية من بلاك ديكر 1500 واط، سعة 260 مل، بسعر 209 بدلًا من 262.75 ريال.

مكواة عامودية تيفال، 1700 واط، بسعر 329 بدلًا من 409.75 ريال.

تخفيضات ساكو

يقدم ساكو عروض رائعة على المكانس الكهربائية بأسعار ممتازة كمكنسة بلاك ديكر المعروفة، فهي تأتي بحاوية بخار سعة 1 لتر ومؤشر يخبرك بامتلائها، كما تأتي بقطعة فرشاة إضافية لتنظيف التنجيد والستائر، وأنبوب تلسكوبي فولاذ مقاوم للصدأ، وكذلك دائرة تنظيف قطرها 5 متر، وتمتاز بسهولة الحمل لوجود عجلات مطاطية انسيابية.