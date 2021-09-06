نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم على الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل بأقوى عروض ساكو اون لاين saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو تقدم لكم أفضل الحلول للتنظيف سواء بالنسبة للأدوات أو المنتجات، وبأفضل الأسعار، كذلك الأمر بالنسبة للأجهزة المنزلية ومن بينها المكانس الكهربائية وأجهزة تنقية الهواء، ووفرة من الأجهزة الكهربائية من مختلف الماركات، بتنزيلات مقدمة من ساكو السعودية طوال فترة عروض العودة إلى المدارس السارية في متجر ساكو أو متاحة للشراء عبر الإنترنت من موقع ساكو، من يوم 25 أغسطس 2021 وحتى 18 سبتمبر.

عروض ساكو اليوم

انتهزوا فرصة عروض ساكو اليوم على المكانس الكهربائية بأنواعها، والتي تُعد من الأجهزة الضرورية في المنزل، فبدلًا من استغراق وقت طويل في تنظيف المنزل ومسح الغبار والأتربة، يُمكنكم شراء مكنسة كهربائية لتقوم بكافة مهمات التنظيف بكفاءة عالية، كما أن هناك مكانس مخصصة لتنظيف السجاد وغسله أيضًا، وممسحة بالبخار، وأيضًا هدايا مجانية مع المنتجات، فعند شراء مكنسة بيسيل لتنظيف السجاد تحصلون على منظف بخار بيسيل اليدوي هدية مجانية.

ممسحة بالبخار كارشر ساكو 1500 واط بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 779 ريال سعودي، و1900 واط بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

مكنسة لغسيل السجاد من هوفر، 1200 واط، بسعر 1349 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

عروض ساكو على الأجهزة الكهربائية

عروض ساكو على الأجهزة المنزلية من بينها جهاز تنقية الهواء، والذي يقوم بأكثر من مهمة بالإضافة إلى تنقية الهواء، فيُساعد منقي الهواء على التخلص من البكتيريا والفيروسات، وكذلك الأتربة والدخان، وهناك مميزات أخرى متاحة في جهاز تنقية الهواء من ساكو اون لاين وهى احتوائه على فلتر يقلل مسببات الحساسية بفاعلية.

منقي الهواء من filtrete لغرفة ذات مساحة 44 متر مربع، بسعر 699 ريال سعودي، ولغرفة ذات مساحة 66 متر مربع بسعر 999 ريال سعودي.

جهاز تنقية الهواء من فيليبي، ينقي الهواء في غرفة تصل مساحتها إلى 49 متر مربع، بسعر 529 ريال سعودي بدلًا من 639 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو السعودية على مستلزمات التنظيف

كل مستلزمات التنظيف موجودة في عروض ساكو، سواء كانت أدوات مثل الممسحة، التي تتميز بسهولة تركيب أجزائها واستخدامها ، أو منتجات مثل منظف الأرضيات الذي يتناسب مع الأرضيات الخشبية أو البلاط أو الحجر، وكذلك منتجات تطهير الأسطح وتعقيمها، بالإضافة إلى منتجات إزالة البقع من الملابس في وقت قليل وكذلك مبيض الملابس، وفيما يلي أفضل العروض مع الأسعار.